الشوبك تسجل أدنى درجة حرارة في الأردن خلال 24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:نشرت إدارة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، قائمة بالمناطق التي شهدت أقل درجات حرارة صغرى في الأردن، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت إدارة الأرصاد، إن محطة رصد الشوبك سجلت -8.2 درجة تحت الصفر، في حين سجلت محطة رصد معان -5.0 درجات تحت الصفر، ومحطة الجفر -5.0.

كما سجلت محطة رصد الضليل -5.0 تحت الصفر، فيما سجلت محطة رصد راس منيف -4.5، ومحطة رصد القطرانة -4.2 تحت الصفر، إلى جانب تسجيل -4.0 في محطة رصد الأزرق.

ووفقا لإدارة الأرصاد الجوية، فإن محطة رصد المفرق سجلت -3.8 درجة تحت الصفر، كما سجلت محطة رصد الربة -3.5، ومحطة رصد الصفاوي -3.5 تحت الصفر.