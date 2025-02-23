شاهد : صورة بانورامية مذهلة لقبة الصخرة من قلعة مكاور بمادبا

وطنا اليوم:عرض تقرير بثته إحدى منصات قناة الجزيرة صورة بانوراميه عالية الوضوح لقبة الأقصى التقطت من منطقة مكاور في محافظة مادبا مؤخرا.

وتتبع التقرير رحلة ناشطين أردنيين لتقصي رؤية المسجد الاقصى من على جبال الأردن الغربية، ضمن مبادرة يطلقون عليها اسم “الناظرون الى بيت المقدس”.

ويظهر في التقرير الذي انتجه الاعلامي محمود لافي الجهود المضنية التي يبذلها هؤلاء الناشطون في سبيل رؤية المسجد الاقصى، بالإشارة الى حديث نبوي جاء فيه “ليوشكن أن يكون للرجل مِثْل شطن فرسه من الأرض حيث يَرى منه بيت المقدس خيراً له من الدنيا جميعاً”.

يقول لافي: “صورهم أذهلت الناس.. يخرجون فجراً، يحملون عدساتهم ويقطعون المسافات، لا لرحلة تصوير في البراري، بل لرؤية المسجد الأقصى، والفوز بصورة صافية له من قمة جبل مكاور في محافظة مادبا”.

مؤسس المبادرة خالد السلع يقول: “لا تحتاج الى تأشيرة لرؤية المسجد الاقصى ولا يمنعك عنها حدود ولا قيود”، ويتابع: “بعد بحث متواصل استمر لثلاث سنوات من أجل رؤية مدينة القدس وجدنا بأن افضل رؤية هي من قلعة مكاور بمأدبا”.

وقلعة مكاور تقع في بلدة مكاور التابعة للواء ذيبان على بعد 32 كم جنوب غرب مدينة مادبا، وتتربع القلعة الرومانية التي بنيت سنة 90 قبل الميلاد على قمة جبل يبلغ ارتفاعه أكثر من 730 مترًا عن سطح البحر.