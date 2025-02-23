بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

شاهد : صورة بانورامية مذهلة لقبة الصخرة من قلعة مكاور بمادبا

23 فبراير 2025
شاهد : صورة بانورامية مذهلة لقبة الصخرة من قلعة مكاور بمادبا

وطنا اليوم:عرض تقرير بثته إحدى منصات قناة الجزيرة صورة بانوراميه عالية الوضوح لقبة الأقصى التقطت من منطقة مكاور في محافظة مادبا مؤخرا.
وتتبع التقرير رحلة ناشطين أردنيين لتقصي رؤية المسجد الاقصى من على جبال الأردن الغربية، ضمن مبادرة يطلقون عليها اسم “الناظرون الى بيت المقدس”.
ويظهر في التقرير الذي انتجه الاعلامي محمود لافي الجهود المضنية التي يبذلها هؤلاء الناشطون في سبيل رؤية المسجد الاقصى، بالإشارة الى حديث نبوي جاء فيه “ليوشكن أن يكون للرجل مِثْل شطن فرسه من الأرض حيث يَرى منه بيت المقدس خيراً له من الدنيا جميعاً”.
يقول لافي: “صورهم أذهلت الناس.. يخرجون فجراً، يحملون عدساتهم ويقطعون المسافات، لا لرحلة تصوير في البراري، بل لرؤية المسجد الأقصى، والفوز بصورة صافية له من قمة جبل مكاور في محافظة مادبا”.
مؤسس المبادرة خالد السلع يقول: “لا تحتاج الى تأشيرة لرؤية المسجد الاقصى ولا يمنعك عنها حدود ولا قيود”، ويتابع: “بعد بحث متواصل استمر لثلاث سنوات من أجل رؤية مدينة القدس وجدنا بأن افضل رؤية هي من قلعة مكاور بمأدبا”.
وقلعة مكاور تقع في بلدة مكاور التابعة للواء ذيبان على بعد 32 كم جنوب غرب مدينة مادبا، وتتربع القلعة الرومانية التي بنيت سنة 90 قبل الميلاد على قمة جبل يبلغ ارتفاعه أكثر من 730 مترًا عن سطح البحر.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:11

اسرائيل تزعم كشف شبكة لتهريب الأسلحة من الأردن

22:56

الاردن الوطن الهوية و فلسطين القضية

22:51

إضاءات عن زيارة وزارة العدل الأردنية

22:06

نظمتها نقابة الجيولوجيين الاردنيين العجارمة يرعى ورشة عمل حول “أهمية مبحث علوم الأرض في رؤية التحديث الاقتصادي”

22:04

وزير دفاع الاحتلال: لن نسمح للسكان بالعودة لمخيمات دخلناها في الضفة

21:04

نقيب المحروقات: لم يصدر عن النقابة تصريح حول فشل تجربة اسطوانات الغاز (البلاستيكية)

20:42

انخفاض أعداد مستخدمي الباص السريع وباص عمّان بسبب المنخفض

20:36

أردنيون يشاركون في تشييع نصرالله .. وجبهة العمل : لم تصلنا دعوة

19:58

الصفدي وأبو الغيط يشددان على الموقف الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين

19:51

مبعوث ترامب: لا يمكن لحماس أن تكون جزءا من أي حكومة في غزة

19:37

الاحتلال يتقدم بالدبابات ويخلي 3 مخيمات بالضفة ويمنع السكان من العودة

19:24

البنك الأردني الكويتي يستضيف الاجتماع الأول لعام 2025 لشبكة مبادئ تمكين المرأة (WEPs)

وفيات
وفيات الأحد 23-2-2025الحاج محمد حسن عمر “أبو حمزة”.. في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-2-2025وفيات الأربعاء 19-2-2025وفيات الثلاثاء 18-2-2025