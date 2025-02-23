وزير الطاقة: الأسطوانة البلاستيكية ليست إجبارية وللمستهلك حرية الخيار

وطنا اليوم:قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الأحد، إن الأسطوانات البلاستيكية مرت بكافة المرحل للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وأضاف الخرابشة، خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية، أن الأردن من الدول القليلة جدا حول العالم التي ما زالت تستخدم اسطوانات غاز حديدية.

ولفت النظر إلى أن الأسطوانة البلاستيكية جاءت كخيار ثاني للمواطن والخيار للمستهلك ولا إجبار على استخدامها.

وبين الخرابشة أن الأسطوانات البلاستيكية التي تم الاتفاق عليها مع المستثمر تحتوي على صمام مشابه لصمام الجرة الحديدية، حتى يختار المستهلك الأسطوانة البلاستيكية أو الحديدية.

وأوضح رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة زياد السعايدة، أن الهيئة تدرس طلبات لمستثمرين اثنين لمنحهم تراخيص لإنتاج اسطوانات بلاستيكية.

وأكد أن الحكومة لم تذهب لخيار الأسطوانات البلاستيكية إلا بعد إجازتها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وقالت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، عبير الزهير، إنه سيكون هناك زيارة لمصنع الأسطوانات البلاستيكية في بلد المنشأ ومتابعة خط الإنتاج.