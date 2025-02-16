بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

نشامى الشباب يهزم كوريا الشمالية في كأس آسيا

منذ 8 ثواني
نشامى الشباب يهزم كوريا الشمالية في كأس آسيا

وطنا اليوم:حقق منتخب الأردن للشباب فوزًا مهمًا على نظيره الكوري الشمالي بنتيجة 2-1، في مباراة مفصلية ضمن منافسات كأس آسيا تحت 20 عامًا.
وافتتح إبراهيم صبرة التسجيل للنشامى في الشوط الأول، قبل أن يعود في الدقيقة 71 ليعزز تقدم المنتخب الأردني بهدف ثانٍ. وفي الدقيقة نفسها، قلص المنتخب الكوري الشمالي الفارق، لكن الأردن نجح في الحفاظ على النتيجة حتى صافرة النهاية.
بهذا الفوز، رفع منتخب الأردن رصيده إلى 3 نقاط، محتلاً المركز الثاني مؤقتًا، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام السعودية. وسيكون النشامى أمام مواجهة حاسمة أمام المنتخب العراقي في الجولة الأخيرة، في مجموعة قوية تضم السعودية، الأردن، كوريا الشمالية، والعراق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:46

افتتاح مؤتمر أردني عراقي للاستثمار والطاقة والتمويل

15:39

الصفدي يلتقي رئيس وأعضاء غرفة تجارة الأردن

15:34

الأردن يدين بأشد العبارات حادثة الطعن بمدينة فيلاخ في النمسا

15:24

نتنياهو: الرئيس ترامب هو الصديق الأعظم لإسرائيل في البيت الأبيض

14:58

جامعة البترا تحصد الميدالية الفضية في بطولة “الولاء والانتماء” لخماسي كرة القدم

14:37

زين ترعى الحفل السنوي التاسع عشر لمؤسسة فلسطين الدولية

14:35

أحزاب ومنظمات ونشطاء يرفضون تسهيل الفصل الجماعي

14:26

سرقة أموال وهواتف خلال صلاة الجمعة في مسجد بإربد

14:19

وزارة الشباب تعلن عن بطولة الشباب الرمضانية

14:12

الشرع يزور اللاذقية بعد إدلب وحلب للمرة الأولى

14:05

ارتفاع أسعار البن إلى مستويات قياسية في بداية عام 2025

14:00

ولي العهد يؤكد دعم الأردن للجهود المصرية المبذولة لإعادة إعمار غزة

وفيات
وفيات الأحد 16-2-2025الحاج عبدالستار محمد الموسى جرادات في ذمة اللهحمزة فيصل الجغبير في ذمة اللهتشييع جثمان الملازم معتصم أبو غنيموفيات الجمعة 14-2-2025