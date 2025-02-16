نشامى الشباب يهزم كوريا الشمالية في كأس آسيا

وطنا اليوم:حقق منتخب الأردن للشباب فوزًا مهمًا على نظيره الكوري الشمالي بنتيجة 2-1، في مباراة مفصلية ضمن منافسات كأس آسيا تحت 20 عامًا.

وافتتح إبراهيم صبرة التسجيل للنشامى في الشوط الأول، قبل أن يعود في الدقيقة 71 ليعزز تقدم المنتخب الأردني بهدف ثانٍ. وفي الدقيقة نفسها، قلص المنتخب الكوري الشمالي الفارق، لكن الأردن نجح في الحفاظ على النتيجة حتى صافرة النهاية.

بهذا الفوز، رفع منتخب الأردن رصيده إلى 3 نقاط، محتلاً المركز الثاني مؤقتًا، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام السعودية. وسيكون النشامى أمام مواجهة حاسمة أمام المنتخب العراقي في الجولة الأخيرة، في مجموعة قوية تضم السعودية، الأردن، كوريا الشمالية، والعراق.