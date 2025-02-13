بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

محافظات المملكة تتجهز لاستقبال الملك وولي العهد

منذ 32 ثانية
محافظات المملكة تتجهز لاستقبال الملك وولي العهد

وطنا اليوم:بدأ الآلاف من الأردنيين من مختلف محافظات المملكة، بالتوافد إلى مطار ماركا، للمشاركة في الاستقبال الشعبي الحاشد لجلالة للملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بعد عودتهما من زيارة العمل في الولايات المتحدة الأميركية.
المواطنون من مختلف المحافظات، بدأوا بالتجمع أمام مطار عمّان المدني في ماركا، تقديرا لمواقف جلالته المشرفة والثابتة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكذلك الدفاع عن مصالح الأردن واستقراره وحماية الأردنيين ووضع ذلك فوق كل اعتبار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:08

الفلك الدولي يحدد غرة شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية

10:57

ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية 50 قرشا

10:32

الأمن يدعو للحذر أثناء القيادة للمشاركة بالفعاليات الشعبية

10:26

حكومة سوريا الجديدة تلاحق إمبراطوريات تجارية مرتبطة بالأسد

10:19

تقرير : إسرائيل تدرس ضرب منشآت إيران النووية بدعم محتمل من إدارة ترامب

10:14

السجن 10 سنوات لشخص نشل حقيبة سيدة في عمان

10:09

ولي العهد يبحث في واشنطن فرص تعزيز التعاون مع وزير الطاقة الأميركي

10:05

الخصاونة: الملك يقود الوطن في بحر لجّي بامتياز وحكمة

09:59

وفيات الخميس 13-2-2025

09:50

الأردن أرسل أكثر من 62 ألف خيمة لغزة منذ إعلان وقف إطلاق النار

09:44

فيديو مفاجئ لنجل بشار الأسد بشوارع موسكو

09:39

جامعة البترا تشارك في استقبال الملك

وفيات
وفيات الخميس 13-2-2025وفيات الأربعاء 12-2-2025وفيات الثلاثاء 11-2-2025وفيات الاثنين 10-2-2025الحاج محمد عبدالله حسن الطراونة (أبو جودت) في ذمة الله