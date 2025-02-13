محافظات المملكة تتجهز لاستقبال الملك وولي العهد

وطنا اليوم:بدأ الآلاف من الأردنيين من مختلف محافظات المملكة، بالتوافد إلى مطار ماركا، للمشاركة في الاستقبال الشعبي الحاشد لجلالة للملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بعد عودتهما من زيارة العمل في الولايات المتحدة الأميركية.

المواطنون من مختلف المحافظات، بدأوا بالتجمع أمام مطار عمّان المدني في ماركا، تقديرا لمواقف جلالته المشرفة والثابتة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكذلك الدفاع عن مصالح الأردن واستقراره وحماية الأردنيين ووضع ذلك فوق كل اعتبار.