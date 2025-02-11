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رئيس الوزراء يفتتح مبنى بلدية المفرق الجديد

منذ دقيقتان
رئيس الوزراء يفتتح مبنى بلدية المفرق الجديد

وطنا اليوم:يعقد مجلس الوزراء الثلاثاء، خامس جلساته الشهرية في محافظة المفرق، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، وبمشاركة الهيئات المنتخبة في المحافظة، إذ تعرض الحكومة خلالها رؤيتها التنموية للمحافظة.
وافتتح حسّان قبيل ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء في محافظة المفرق، مبنى بلدية المفرق الجديد الذي يضم مرافق لخدمة الموطنين ومواقف تتسع لمئات المركبات لتخفيف الازدحام في الوسط التجاري، وحديقة عامة، وسيتم إنشاء مركز للخدمات الحكومية الشاملة إلى جانبه.
وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إنه “رغم التحديات التي واجهتها محافظة المفرق منذ عام 2011 نتيجة لاستقبال عدد كبير من اللاجئين السوريين، إلا إنها واعدة استثماريا وأرقام المنطقة التنموية فيها مبشرة”.
وكان حسّان أعلن سابقا انعقاد مجلس الوزراء مرة كل شهر في إحدى المحافظات، إلى جانب الزيارات الميدانية الدورية.


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