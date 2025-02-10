الخيرية الهاشمية: وصول مساعدات تضم أكثر من 4 آلاف خيمة إلى غزة

وطنا اليوم:وصلت القافلة الإغاثية رقم 159 إلى قطاع غزة، الاثنين، محملة بالمساعدات العاجلة لدعم الفلسطينيين المتضررين جراء الظروف الصعبة التي يعيشونها، وذلك ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وأشارت الهيئة إلى أن القافلة تضم أكثر من 4 آلاف خيمة؛ لتوفير مأوى آمن للأسر التي فقدت منازلها في ظل التحديات الإنسانية المتزايدة.

وقالت الهيئة، إن هذا الدعم يأتي في إطار التزام الأردن المستمر بمساندة الأشقاء في غزة، من خلال الجسر البري الذي يواصل نقل الإمدادات الإغاثية والإنسانية دون انقطاع.

وأكدت الهيئة أن قوافل الخير ستبقى مستمرة، انطلاقًا من الواجب الإنساني والأخوي، لتقديم كل ما يلزم من دعم وإغاثة لأهل غزة، في ظل الظروف الراهنة.