سقوط أبراج كهرباء بمعان والأمطار تداهم تسويات سكنية باربد

وطنا اليوم:تسببت الرياح الشديدة في محافظة معان بسقوط عدد من أبراج الكهرباء الضغط العالي في منطقة الحسينية، اليوم الخميس.

وكانت أعلنت الدوريات الخارجية في مديرية الامن العام، إغلاق الطريق الصحراوي في محافظة معان، إضافة إلى طرق اخرى، في معان والشيدية جراء الغبار الكثيف الناتج عن الرياح الشديدة

كما تعاملت كوادر بلدية إربد الكبرى، بالتعاون مع الدفاع المدني وشركة مياه اليرموك، مع حالات مداهمة مياه الأمطار والصرف الصحي لثلاث تسويات سكنية في مدينة إربد، بالإضافة إلى انهيار سور إحدى البنايات السكنية بطول 15 متراً في الحي الشرقي، نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأكد مدير دائرة التنفيذ والصيانة والطوارئ في البلدية، المهندس منيف خريس، أن الفرق الميدانية استجابت على الفور للبلاغات الواردة، حيث تم شفط المياه من المواقع المتضررة وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها. كما قامت كوادر الدفاع المدني باستخدام ماتورات الشفط لمعالجة تجمعات المياه في هذه المناطق.