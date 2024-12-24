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الأمن توضّح تفاصيل فيديو اعتداء سائق على آخر بعمّان

24 ديسمبر 2024
الأمن توضّح تفاصيل فيديو اعتداء سائق على آخر بعمّان

وطنا اليوم:أوضحت مديرية الأمن العام، تفاصيل فيديو اعتداء سائق على آخر في العاصمة قبل أيام.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغا ورد لمركز أمن الرشيد قبل أيام بإسعاف أحد الأشخاص إثر تعرضه للاعتداء بالضرب من قبل سائق إحدى المركبات في منطقة المدينة الرياضية وسط العاصمة وأدخل للعلاج وحالته العامة متوسطة.
وأضاف أنه جرى التحرك للمكان والتحقيق في الحادثة وضبط الطرف الثاني وبوشر التحقيق معه للوقوف على ملابسات الحادثة وتوديعها للقضاء.


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