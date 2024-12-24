الصفدي أمام النواب: الأردن يحترم خيارات الشعب السوري وإرادته

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الثلاثاء، إنّ الأردن يعمل بكل الإدوات المتاحة “دبلوماسيا، وسياسيا، وعمليا” لأنهاء العدوان الإسرائيلي ومواجهة الكارثة الإنسانية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

وأضاف الصفدي، خلال مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2025 لوزارة الخارجية، أن موقف الأردن واضح وثابت ينعكس جهودا لا تنقطع لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وتلبية حقه في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية تنفذ سياسة خارجية يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وهي سياسة واضحة المنطلقات والأهداف في خدمة مصالح الأردن وآمنه واستقراره وخدمة القضايا العربية.

وأكّد أن الأردن كان سباقا في التحركات السياسية ضد العدوان الإسرائيلي، وفي عمل جسر مساعدات لأهالي قطاع غزة من إنزالات جوية وتسيير قوافل مساعدات برا.

واعتبر الصفدي، أن عمليات الإنزال الجوي الذي قام به وما زال الأردن ثاني أكبر عمليات منذ الحرب العالمية الثانية.

وبين أن الأولوية هو انهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانهاء الظروف اللانسانية التي فرضها الاحتلال والعدوان على القطاع، وحماية الضفة الغربية من تبعات ما يجري من خطوات إسرائيلية لاشرعية تُجج الوضع وتستهدف المزيد من المستوطنات ومصادرة الأراضي، وقتل فرص تحقيق السلام العادل الذي يتمسك به الأردن خيارا استراتيجيا وفق أسس واضحه.

واشار الصفدي الى أن الأردن يحترم خيارات الشعب السوري وإرادته، لافتا الى استمرار الأردن في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات عبر الحدود من سوريا وبالأمس تصدت القوات المسلحة لإحدى هذه المحاولات .

ولفت الى انه تم الاتفاق مع الإدارة السورية الجديدة على التواصل والتنسيق المستمر.

وقال الصفدي “الملك يقود جهودا مستمرة من أجل الضغط على إسرائيل لعدم العبث بأمن سوريا وأن تحترم سيادتها وتنسحب من الأراضي التي احتلتها”.