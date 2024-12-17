رئيس غرفة تجارة الأردن: دخول الشاحنات الأردنية إلى سوريا مباشرة اعتباراً من الغد

وطنا اليوم_أعلن رئيس غرفة تجارة الأردن أن الشاحنات الأردنية ستتمكن اعتباراً من صباح يوم غد من الدخول مباشرة إلى الأراضي السورية وصولاً إلى مستودعات التجار السوريين وفق نظام “door to door”. وأوضح أن هذا القرار سيسهم في تخفيض الكلفة التشغيلية، وتحسين كفاءة قطاع النقل الأردني، إلى جانب تقليل نسبة التوالف والخسائر.

وأشاد رئيس الغرفة بالجهود الحكومية التي أسهمت في تحقيق هذا القرار، مثمناً دور وزارة الداخلية، القوات المسلحة، الأجهزة الأمنية، وزارة الصناعة والتجارة، ودائرة الجمارك في تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا، وتساهم في تعزيز حركة التبادل التجاري ودعم قطاع النقل الأردني بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.