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التعليم العالي: غداً آخر موعد للتقديم على المنح والقروض للعام الجامعي 2024-2025

ساعة واحدة ago
التعليم العالي: غداً آخر موعد للتقديم على المنح والقروض للعام الجامعي 2024-2025

وطنا اليوم_أكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/ الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب بأن عملية تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024-2025، والتي يقدمها صندوق دعم الطالب الجامعي في وزارة التعليم العالي والبحث ستنتهي في تمام الساعة (3.30) الثالثة والنصف عصر يوم غد الخميس الموافق 14-11-2024، وأن هذا الموعد نهائي ولن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم مهيباً بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى اللحظة سرعة التقديم والتأكد من عملية التقديم بشكل صحيح حتى لا يفقدوا حقهم بالمنافسة، علماً بأن عملية التقديم إلكترونية بالكامل ولا تستغرق من الطالب أكثر من دقائق معدودة.


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