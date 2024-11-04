زهدي جانبيك يكتب: لماذا لا نثق بحكوماتنا؟

عام 2018 جاءت حكومة (لا ترحل يا قتيبة… كل مر سيمر) وقالت ان سلامة المواطن من ضمن 18 اولوية رئيسية للحكومة ولذلك ستحسن الحكومة اداء الاردن البيئي … وتحول بركة البيبسي الى حديقة بحلول سنة 2020. …

لتبرير هذه الأولوية قالت الحكومة ان الاردن كان بالمركز 117 من 180 دولة على مؤشر الاداء البيئي سنة 2012 وتحسن ليصبح ترتيبه 62 على مؤشر الاداء البيئي سنة 2018…

وجاءت بعدها حكومة (سلام على حكومة المملكة الاردنية الهاشمية… واجمل الايام هي التي لم تأت بعد) وتعهدت برفع ترتيب الاردن على مؤشر الاداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى 20% من الدول … وهي ايضا لم تكمل تأهيل بركة البيبسي… واصبح مركز الاردن على مؤشر الاداء البيئي 81 عام 2022… وروحت تلك الحكومة سنة 2024 وتركت الاردن خلفها بالمركز 77 .

وبدلا من ان تجعله ضمن افضل 20% جعلته ضمن افضل 43% من الدول بعد ان كان ضمن افضل 34% من الدول عام 2018 متراجعة به 10% الى الوراء… فكيف نثق بالحكومات وبرامجها واولوياتها؟؟؟ والاهم، قيمها…