زهدي جانبيك يكتب: لماذا لا نثق بحكوماتنا؟

كتب زهدي جانبيك :
عام 2018 جاءت حكومة (لا ترحل يا قتيبة… كل مر سيمر) وقالت ان سلامة المواطن من ضمن 18 اولوية رئيسية للحكومة ولذلك ستحسن الحكومة اداء الاردن البيئي … وتحول بركة البيبسي الى حديقة بحلول سنة 2020. …
لتبرير هذه الأولوية قالت الحكومة ان الاردن كان بالمركز 117 من 180 دولة على مؤشر الاداء البيئي سنة 2012 وتحسن ليصبح ترتيبه 62 على مؤشر الاداء البيئي سنة 2018…
والتزمت الحكومة بأنها ستعمل على تحسين مركز الاردن على هذا المؤشر الدولي …
روحت تلك الحكومة سنة 2020 …وهي لم تبدأ بعد بإعادة تأهيل بركة البيبسي… فكيف نثق بالحكومات وبرامجها واولوياتها؟؟؟
وجاءت بعدها حكومة (سلام على حكومة المملكة الاردنية الهاشمية… واجمل الايام هي التي لم تأت بعد) وتعهدت برفع ترتيب الاردن على مؤشر الاداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى 20% من الدول … وهي ايضا لم تكمل تأهيل بركة البيبسي… واصبح مركز الاردن على مؤشر الاداء البيئي 81 عام 2022… وروحت تلك الحكومة سنة 2024 وتركت الاردن خلفها بالمركز 77 .
وبدلا من ان تجعله ضمن افضل 20% جعلته ضمن افضل 43% من الدول بعد ان كان ضمن افضل 34% من الدول عام 2018 متراجعة به 10% الى الوراء… فكيف نثق بالحكومات وبرامجها واولوياتها؟؟؟ والاهم، قيمها…
حكومة (لا ترحل يا قتيبة) تعهدت للشعب امام الملك بتخفيض عدد حوادث الوفيات على الطرق بنسبة (10%) سنويًا.
ورحلت تلك الحكومة وقد عجزت عن الوفاء بهذا الالتزام في سنتين ونصف…
ولم تتمكن خليفتها من الوفاء بهذا الالتزام ايضا خلال السنوات الاربعة التالية، فكيف نثق بالمؤسسية التي ندعيها؟؟؟
سنة 2018 وقع 150398 حادثا مروريا نتج عنها وفاة 571 شخصا رحمهم الله، عدد الوفيات لكل 100 الف مركبة 34.9 وفاة.
سنة 2019 وقع 161511 حادثا مروريا نتج عنها وفاة 643 شخصا رحمهم الله عدد الوفيات لكل 100 الف مركبة 38.3 وفاة.
سنة الكورونا:
سنة 2020 وقع 122970 حادثا مروريا نتج عنها وفاة 461 شخصا رحمهم الله عدد الوفيات لكل 100 الف مركبة 27 وفاة.
سنة 2021 وقع 160600 حادثا مروريا نتج عنها وفاة 589 شخصا رحمهم الله عدد الوفيات لكل 100 الف مركبة 33 وفاة.
سنة 2022 وقع 169409 حادثا مروريا نتج عنها وفاة 562 شخصا رحمهم الله عدد الوفيات لكل 100 الف مركبة 30 وفاة.
سنة 2023 وقع 170058 حادثا مروريا نتج عنها وفاة 560 شخصا رحمهم الله عدد الوفيات لكل 100 الف مركبة 29 وفاة.
النتيجة: من كبر حجره ما ضرب
وهذا يعني ان حكومة “كل مر سيمر” فشلت في الوفاء بالتزاماتها المكتوبة تجاه الشعب فيما يخص خفض الوفيات الناتجة عن حوادث المرور.
تماما كما فشلت حكومة “اجمل الايام هي التي لم تأت بعد” بالوفاء بالتزاماتها المكتوبة تجاه الشعب فيما يخص تحسين ترتيب الاردن على مؤشر الاداء البيئي…
وهذا مثال بسيط على عجز وفشل وعدم قدرة تلك الحكومات على الوفاء بالتزاماتها المكتوبة نتيجة عدم قدرتها على تنفيذ خططها وبرامجها…
ولو شئتم ان اعدد لذكرت لكم امثلة اخرى كثيرة….
همسة اخيرة للحكومة الحالية:
الحكومة السابقة لم تتجاوز ثقة الشعب بها عن 31% في نهاياتها…و 33% في بداياتها… ان اردتم نتائج افضل فالتزموا بالنصيحة التالية:
ان وعدتم فلا تخلفوا… وان حدثتم فاصدقوا… وانتم مؤتمنون فلا تخونوا اماناتكم …