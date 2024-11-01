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جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لمخيم الرشيدية في لبنان

منذ ساعة واحدة
جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لمخيم الرشيدية في لبنان

وطنا اليوم_قال الناطق الإعلامي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر اليوم أوامر جديدة للناس بمغادرة منازلهم في عدة قرى وكذلك في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في الجنوب.

 

وأضاف، دوجاريك في الايجاز الصحفي اليومي، أن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها الجيش الإسرائيلي أمرا بإخلاء مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

 

من جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن أوامر النزوح والضربات أمس في بعلبك والمناطق المحيطة بها أجبرت آلاف الناس على الفرار من منازلهم.


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