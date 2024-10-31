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الأردن يشارك باجتماع لمتابعة التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين

منذ 14 ثانية
الأردن يشارك باجتماع لمتابعة التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين

وطنا اليوم_يشارك الأردن في اجتماع لمسؤولين لمتابعة مبادرة “التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين” الذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض، ويستمر يومين. ويهدف الاجتماع إلى حشد الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أن الأردن من الدول الرئيسية التي ساهمت في إطلاق هذه المبادرة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أيلول الماضي، إلى جانب باقي أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، مؤكدا دعم الأردن الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.


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