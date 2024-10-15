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رئيس الوزراء: جولات الوزراء في المحافظات لترسيخ التنمية وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين

منذ 8 ثواني
رئيس الوزراء: جولات الوزراء في المحافظات لترسيخ التنمية وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين

وطنا اليوم_أكد رئيس الوزراء خلال جلسة لمجلس الوزراء أن عقد الاجتماعات في المحافظات يهدف إلى ترسيخ الرؤية التنموية الخاصة بكل منطقة، وترتيب أولويات العمل والإنجاز بما يتوافق مع احتياجات المواطنين. وشدد على أن زياراته الأسبوعية وجولات الوزراء ليست استثنائية، بل هي جزء من الواجب الطبيعي لكل مسؤول في الحكومة.

 

وأضاف رئيس الوزراء أن الظروف الإقليمية المحيطة لن تكون ذريعة لتراجع الأداء العام أو التقصير في تقديم الخدمات، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتحسين الأداء ومتابعة الملاحظات التي يتلقاها من المواطنين خلال جولاته.

 

وأوضح أن الملاحظات التي يسمعها من المواطنين تساهم في توجيه الجهود لمعالجة القضايا الضرورية ضمن الممكن، مشيراً إلى أن المنعة الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي الأساس لرسم مستقبل مشرق للأردن.

 

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تدخر جهداً في الاستفادة من كل فرصة تخدم مصلحة الوطن والشعب، لضمان بقاء الأردن قوياً ومتلاحماً، مما يجعله السند القوي للأشقاء الفلسطينيين والعرب في مختلف القضايا.

 


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