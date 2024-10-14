الخارجية: إجلاء 11مواطناً أردنياً من لبنان

وطنا اليوم – تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء الرعايا الأردنيين من لبنان وضمان سلامتهم، أعلنت وزارة الخارجية و شؤون المغتربين اليوم، إجلاء 11 مواطناً أردنياً من الجمهورية اللبنانية الشقيقة، عبر طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، كانت سيرت إلى مطار رفيق الحريري الدولي اليوم حاملة على متنها 15 طناً من المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني الشقيق.

وتعد هذه الطائرة التاسعة من طائرات المساعدات الأردنية، ليصل إجمالي المساعدات المقدمة إلى لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي عليه إلى 140 طناً من المواد الغذائية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية.

‏وقال الناطق الرسمي بإسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إن عدد الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من لبنان عبر 3 طائرات لسلاح الجو الملكي 90 مواطناً أردنياً وجميعهم ممن سجلوا على المنصة الإلكترونية الخاصة بالإجلاء لدى السفارة الأردنية في لبنان، موضحاً أنه ومنذ بداية آب الماضي إلى الآن وصل 3305 مواطنين أردنيين إلى المملكة قادمين من لبنان، من خلال مطار الملكة علياء الدولي، إضافة إلى أعداد وصلت براً من خلال مركز حدود جابر.

‏وبين القضاة أن السفارة الأردنية في بيروت، وبالتنسيق مع سلطة الطيران المدني، تتعاون مع شركة طيران الشرق الأوسط في تسيير رحلات إضافية إلى المملكة وتخصيص مقاعد خاصة للمواطنين الأردنيين الراغبين في العودة إلى المملكة، إضافة إلى المساعدة في تأمين العودة براً إلى المملكة من خلال أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

‏وأشار إلى أن عملية الإجلاء جاءت ضمن خطة وضعتها الوزارة بالمشاركة مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بهدف تأمين عودة المواطنين الأردنيين المتواجدين في لبنان إلى المملكة سالمين، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية.

‏وأكد القضاة إستمرار خلية الأزمة المشتركة من أجهزة الدولة، في إجلاء المواطنين الأردنيين من الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة، مشيرًا إلى أن السفارة الأردنية في لبنان على تواصل مستمر مع أبناء الجالية الأردنية هناك وأنهم جميعاً بخير ولم تسجل أي إصابات بينهم، معرباً عن شكره للأشقاء في الجمهورية اللبنانية على تسهيل عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

‏وجدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المتواجدين في لبنان والراغبين بمغادرة الأراضي اللبنانية التسجيل الفوري على المنصة الإلكترونية، من خلال الرابط (https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/BeirutForm)، والتواصل مع الوزارة أو السفارة الأردنية في لبنان لطلب المساعدة على مدار الساعة من خلال الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: (0096181699837) ومديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة (00962799562903)، (00962799562471) ،(‏00962799562193)،

‏أو عبر البريد الإلكتروني لمديرية العمليات: (op.ctr@fm.gov.jo).