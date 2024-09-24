عاجل-إرادة ملكية بقبول استقالة أعضاء بمجلس الأعيان

وطنا اليوم_تم صدور إرادة ملكية بقبول استقالة عدد من أعضاء مجلس الأعيان، دون تفاصيل إضافية عن الأسماء أو الأسباب. يترقب المراقبون المزيد من التطورات حول هذه الاستقالات وتأثيرها على المجلس والعملية السياسية في الأردن.

و صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة الذوات التالية أسماؤهم من عضوية مجلس الأعيان اعتباراً من 18/9/2024:

1. معالي الدكتور محمد حسين سعد المومني.

2. معالي الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني.

3. معالي الدكتور أحمد علي العويدي.

4. سعادة الدكتور خالد محمود محمد البكار.

5. سعادة السيد مصطفى نصر مصطفى الرواشدة.