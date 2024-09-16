تجار السيارات يطالبون بإعادة النظر بقرار رفع الضريبة على سيارات الكهرباء

وطنا اليوم_طالب تجار ومستوردي السيارات، بإعادة النظر بقرار مجلس الورزاء المتعلق بنظام الضريبة الخاصة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى.

واكدوا خلال لقاء نظمته غرفة تجارة الأردن رفضهم للقرار لما فيه من ضرر واقع على التجار والمستثمرين والمواطنين، ولا يتوافق مع مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق أن القرار لم يتم التشاور بشأنه مع ممثلي القطاع التجاري ، وأنه يتعارض مع المبادئ التي تدعو إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص التي ينادي بها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وشدد على رفض الغرفة للقرار الغير مبرر ، مؤكدا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.