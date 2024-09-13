الرفاعي : هذه القرارات المفاجئة لا تصب في مصلحة الاستثمار

وطنا اليوم:قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي:إن السيارات الكهربائية التي تقل أسعارها عن 10 آلاف دينار لا تتوفر بكميات وخيارات كبيرة أو بتنوع كافٍ الحكومة أعفتها من رفع الضريبة، بينما المركبات التي تتراوح أسعارها بين 10 آلاف و25 ألف دينار هي الأكثر تنوعًا وطلبًا بفضل قدرتها على قطع مسافات طويلة في كل شحنة، وهي المستهدفة من الضرائب الجديدة.

وهاجم بشدة قرارات الحكومة الأخيرة بشأن رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، واصفاً إياها بأنها “أربكت السوق وجعلته غير مستقر”.

وأكد الرفاعي أن هذه القرارات المفاجئة لا تصب في مصلحة الاستثمار، بل تعمّق حالة الفوضى في السوق.

وأشار الرفاعي إلى أن المستهلك هو المتضرر الأول من هذه القرارات، في حين باتت خيارات التجار محدودة.

وأكد أن تطبيق القرار بشكل فوري سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في السوق، مما قد يؤدي إلى زيادات غير منضبطة في الأسعار خلال الفترة الأولى.

ودعا الرفاعي الحكومة إلى معالجة هذا القرار عبر منح فترة زمنية للتخليص على المركبات الموجودة حاليًا في المناطق الحرة، تفاديًا لأي اختلالات في السوق وضبطًا للأسعار.