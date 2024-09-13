بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الرفاعي : هذه القرارات المفاجئة لا تصب في مصلحة الاستثمار

منذ ساعة واحدة
الرفاعي : هذه القرارات المفاجئة لا تصب في مصلحة الاستثمار

وطنا اليوم:قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي:إن السيارات الكهربائية التي تقل أسعارها عن 10 آلاف دينار لا تتوفر بكميات وخيارات كبيرة أو بتنوع كافٍ الحكومة أعفتها من رفع الضريبة، بينما المركبات التي تتراوح أسعارها بين 10 آلاف و25 ألف دينار هي الأكثر تنوعًا وطلبًا بفضل قدرتها على قطع مسافات طويلة في كل شحنة، وهي المستهدفة من الضرائب الجديدة.
وهاجم بشدة قرارات الحكومة الأخيرة بشأن رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، واصفاً إياها بأنها “أربكت السوق وجعلته غير مستقر”.
وأكد الرفاعي أن هذه القرارات المفاجئة لا تصب في مصلحة الاستثمار، بل تعمّق حالة الفوضى في السوق.
وأشار الرفاعي إلى أن المستهلك هو المتضرر الأول من هذه القرارات، في حين باتت خيارات التجار محدودة.
وأكد أن تطبيق القرار بشكل فوري سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في السوق، مما قد يؤدي إلى زيادات غير منضبطة في الأسعار خلال الفترة الأولى.
ودعا الرفاعي الحكومة إلى معالجة هذا القرار عبر منح فترة زمنية للتخليص على المركبات الموجودة حاليًا في المناطق الحرة، تفاديًا لأي اختلالات في السوق وضبطًا للأسعار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:45

أميركا تفرج عن 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر

11:38

إسرائيل تماطل في تسليم الأردن جثمان الشهيد ماهر الجازي

11:16

السنوار يوجه رسالة خاصة لـ نصر الله .. وهذا ما جاء فيها

11:12

مستوطنون يسممون مواشي فلسطينيين غربي أريحا

10:54

وفيات الجمعة 13-9-2024

10:39

ارتفاع وفيات جدري القرود في إفريقيا إلى أكثر من 100

10:06

الصفدي وبوريل يعقدان في مدريد مباحثات موسعة

10:03

انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن

09:51

أرقام صادمة.. الكشف عن حجم مخلفات الحملات للانتخابات النيابية

09:42

سرقة حقيبة وزيرة الشرطة البريطانية أثناء كلمة لها أمام كبار الضباط

09:31

4 شهداء وعملية نوعية للمقاومة في شمال الضفة الغربية

09:21

الأردن يدين دعوات منظمات إسرائيلية استيطانية متطرفة لتفجير المسجد الأقصى

وفيات
وفيات الجمعة 13-9-2024رئيس الوزراء ينعى وزير الزراعة الأسبق طراد الفايزالأعيان ينعون زميلهم الأسبق طراد الفايزوفيات الخميس 12-9-2024وفيات الأربعاء 11-9-2024