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أصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الحي جنوب الخليل

منذ 37 ثانية
أصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الحي جنوب الخليل

وطنا اليوم_أُصيب 4 فلسطينيين بجروح، مساء الخميس، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

 

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها نقلت إلى المستشفى 4 إصابات في منطقة الرجل، اثنتين بالرصاص الحي، واثنتين بشظايا الرصاص في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

 

وذكر شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي اقتحم الظاهرية بعدد من الآليات العسكرية، ونشر جنوده في أحياء البلدة، لتدور مواجهات مع الشبان الفلسطينيين هناك.

 

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي خلال هذه المواجهات، ما أوقع 4 إصابات في صفوف الشبان، وفق الشهود.


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