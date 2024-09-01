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جمعية الحمضيات تحمّل الزراعة مسؤولية انهيار سعر الليمون المحلي

منذ 8 ثواني
جمعية الحمضيات تحمّل الزراعة مسؤولية انهيار سعر الليمون المحلي

وطنا اليوم:حمل رئيس جمعية الحمضيات الاردنية عبدالرحمن الغزاوي، وزارة الزراعة، المسؤولية الكاملة لأنهيار أسعار الليمون المحلي.
وطالبت الجمعية اليوم الأحد، بإعادة تصدير 2 مليون كغم ليمون افريقي موجودة (في البوندد) تم ادخالهم فوق حاجة السوق المحلي، بشكل فوري.
وقال الغزاوي، إن الاسباب الرئيسية لانهيار أسعار الليمون المحلي ووصولها إلى 30 قرشا، هي منح رخص استيراد بنحو 8 آلاف طن، بعد أن كان الاتفاق المبدأي على استيراد 3 آلاف طن.
وأضاف، أن صنف الليمون المسموح بادخاله هو افريقي نخب اول، لكن ادخلت اصناف نخب ثاني وثالث بأسعار أقل بكثير من المصدر مما ادى لزيادة الطلب عليها وانهيار سعر الليمون المحلي.
وبين أنه تم الاتفاق على ان لا يكون هناك اي حبة ليمون مستوردة بعد تاريخ 15 آب الماضي، ولكن الآن يوجد أكثر من ٢ مليون كغم ليمون افريقي في “البوندد”، وإذا ادخلت للأسواق المحلية ستدمر قطاع الليمون المحلي.
وأشار رئيس الجمعية، إلى أن قسم كبير من تراخيص الاستيراد التي مُنحت كانت بـ 100 طن للترخيص، وهي بالعادة ٢٥ طنا بالحد الاقصى، إلا أن ذلك حدث بطريقة تتحفظ الجمعية على ذكرها، وفق ما قال.
وأكد الغزاوي، أن هذه الاجراءات كانت لمصلحة التجار ولم تنصف المزارع، بدليل تدهور أسعار الليمون المحلي قبل بدء موسمه.
وطالبت الجمعية وزارة الزراعة بإنصاف المزارعين وإعادة تصدير الكميات الزائدة من الليمون المستورد فورا، او القيام بتعويض المزارعين عن خسائرهم


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