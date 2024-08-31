رئيس الجامعة الدكتور محمود السلمان: قيادة أكاديمية نحو التميز والإبداع”

وطنا اليوم _
عميد كلية الآداب والعلوم
أحزجانه بوفاة
شقيقه
وتتقدم من أسرة الفقيد بأحر التعازي والمواساة
داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته
وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم غذاً السبت من مسجد أبوبكر /مدينة اربد والعزاء في ديوان طيرة حيفا /اربد
دائرة العلاقات العامة والدولية
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Alaa Aldeen Arabiyat
Director of Department of Public & Intel. Relations
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