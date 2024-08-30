إعلام عبري: اليونان بديل عن الأردن في استيراد البندورة

وطنا اليوم:قالت وسائل عبرية إن اليونان بديل عن الأردن باستيراد البندورة.

موقع يديعوت أحرنوت الإسرائيلي أفاد أن سعر كيلو البندورة على المستهلك النهائي يتراوح من 10 حتى 19 شيكل، في المقابل افاد تجار في الضفة لموقع الاقتصادي أن سعر الكيلو من 7 إلى 8 شواكل.

ويدعي الموقع الإسرائيلي أن أزمة البندورة في إسرائيل ناجمة عن وقف عمليات التبادل التجاري مع تركيا والأردن حيث تشكل ما نسبته 40% من وارادات الطماطم في إسرائيل وتقلص المساحات المزروعة بداخلها. وأشار أن وزارة الزراعة الإسرائيلية والتجار توجهوا نحو هولندا وبولندا واليونان لسد النقص في السوق الإسرائيلية.

وأوضحت أن متاجر رامي ليفي وكذلك أكبر تاجر خضروات في إسرائيل تمكنوا من استيراد 5000 طن بندورة لإسرائيل.

وأفاد الموقع أنه ليس من الواضح أذا ما كانت أسعار كيلو البندورة ستنخفض في إسرائيل.

وفي الضفة ارتفعت أسعار البندورة في الأسواق المحلية في الأسبوع الأخير، مسجلةً ما بين 7 إلى 8 شواكل للكيلو الواحد. واشتكى مواطنون من ارتفاع سعر البندورة، الذي يرجع إلى أسباب متعلقة بقلة الإنتاج محليًا والاضطرار إلى الاستيراد من الخارج لتغطية احتياج السوق.

وأفاد زكي جزماوي، بائع خضروات متجول، إن سعر كيلو البندورة وصل إلى 7 شواكل في الأسواق المحلية، مسجلًا ارتفاعًا بنحو شيكلين، حيث كان قبل حوالي الشهر ما بين 4 إلى 5 شواكل.

وأضاف أن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة أثرت على زراعة البندورة محليًا، لافتًا إلى أنه عندما يقل إنتاج البندورة يتم تعويض الأمر بالاستيراد من تركيا.