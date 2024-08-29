الصفدي: قرارات مجلس الأمن وشهادات المنظمات الدولية أكثر مصداقية من ادعاءات العقاب الجماعي الإسرائيلية

وطنا اليوم_

عمان – أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، أن المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني ويحاولون تبرير المجازر بحق المدنيين الأبرياء في غزة والضفة الغربية، ينتهكون جميع مبادئ القانون الدولي. وقال الصفدي في منشور على منصة (إكس) إن هؤلاء المسؤولين يسعون لتحويل انتباه العالم عن عدوانهم من خلال نشر معلومات مضللة حول تهديدات للأمن الإقليمي، وحول الأردن.

وأضاف الصفدي: “لا أحد ينخدع بذلك، فالتهديد الأكبر للأمن الإقليمي هو الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وسياساته العنصرية وإجراءاته غير القانونية واستمرار الحرب ضد الفلسطينيين”.

وأشار إلى أن المتطرفين الذين يحتفلون بقتل الأطفال، واستخدام التجويع كسلاح، وقصف المستشفيات والمدارس، ومهاجمة البعثات الإنسانية للأمم المتحدة، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، لا يمتلكون أي مصداقية.

وأردف قائلاً إن قرارات مجلس الأمن وأحكام محكمة العدل الدولية وشهادات المنظمات الدولية أكثر مصداقية من ادعاءات مسؤولين إسرائيليين يروجون للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد الصفدي على ضرورة التحرك لفرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين المتطرفين، داعياً الاتحاد الأوروبي وجميع أعضاء المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري ومحاسبة من يروجون للموت والكراهية، ووقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، ووقف انتهاكها للقانون الدولي وتهديد الأمن الإقليمي دون عقاب.