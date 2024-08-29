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ستار حديدي في مكتب رئيس الجامعة الأردنية

منذ 22 ثانية
ستار حديدي في مكتب رئيس الجامعة الأردنية

وطنا اليوم:رغم التصنيفات العالمية والتقدم التي تحرزه الجامعة الأردنية ممثلة برئيسها معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، والتي حصلت على الكثير من التصنيفات عالميا ومحليا،ورفعت مكانة الأردن في كافة المحافل الدولية إلا أن هناك تفاصيل مُقيتة تحدث مع مراجعي مكتب الرئيس بسبب بيروقراطية ومزاجية مديرة مكتبه وفق مراجعون.
ومن المعروف لدى الكثير بأن مكتب رئيس الجامعة مفتوح دوما للطلبة والمراجعين، إلا أن مديرة مكتبه تعمل بمزاحية في ترتيب مواعيد المراجعين.
واشتكى مراجعون من بيروقراطية التعامل من قبل مديرة مكتب عبيدات، علما بأن رئيس الجامعة يرحب دوما بكل من يدق بابه.
جدير بالذكر أن معالي الدكتور نذير عبيدات يشهد له بأنه قامة علمية وأكاديمية مميزة، ورجل دولة عمل الكثير ويقدم الكثير من أجل مصلحة البلد والجامعة الأردنية والتعليم العالي ككل، إلا أنه لا يعلم بالكولسات التي تحدث من قبل مديرة مكتبه بحق مراجعيه.


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