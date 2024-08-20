ملك المغرب يصدر عفوا يشمل أكثر من 700 شخص

وطنا اليوم_أصدر الملك المغربي محمد السادس أمرا بالعفو على 708 أشخاص، بمناسبة “عيد الشباب السعيد” لهذه السنة.

وسيستفيد من العفو الملكي الأشخاص الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 474 نزيلا، فضلا عن أشخاص محكوم عليهم في حالة سراح وعددهم 234 شخصا.

وكان العاهل المغربي قد أصدر في وقت سابق أمرا ساميا يقضي بالعفو عن الآلاف، بمناسبة ذكرى “ثورة الملك والشعب”.

ومنح العفو بمناسبة ذكرى “ثورة الملك والشعب” الحرية لآلاف صغار المزارعين المحكوم عليهم بالسجن في قضايا “القنب الهندي”، ولغيرهم من المحكومين.

المصدر: “هسبريس”