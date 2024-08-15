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عاجل .. وصول 11 طفلاً غزياً إلى الأردن لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان

منذ 22 ثانية
عاجل .. وصول 11 طفلاً غزياً إلى الأردن لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان

وطنا اليوم-وصل إلى الأردن، اليوم الخميس، 11 طفلاً من قطاع غزة مصابين بالسرطان لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان، ليصل إجمالي عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج في المركز إلى 50 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

أكدت نسرين قطامش، المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان، أن الأطفال وذويهم يخضعون حاليًا للتقييم الصحي والعلاج النفسي والدعم الاجتماعي من قبل الفريق المتخصص في المركز.

 

وأضافت أن الحالة الصحية لهؤلاء الأطفال غير مستقرة، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية.

 

وأضافت، أن المركز بصدد وضع خطة علاجية للمرضى الواصلين وأهاليهم، كما أنه يعمل بالتنسيق مع مدارس وجامعات لتمكين أشقاء المرضى من استكمال دراستهم في الأردن طيلة فترة تلقي الأطفال للعلاج.

 

وأشارت قطامش إلى أن أكثر من 5 آلاف مريض سرطان حاليا في غزة، لا يخضعون للعلاج مطلقا، ولا يتلقون المسكنات التي تعد أدنى مقومات العلاج في غزة حاليا، وأنه بوصول مرضى اليوم يصبح عدد المرضى الغزيين الواصلين لتلقي العلاج في المركز 50 مريضا.

 

وأكدت استعداد المركز لاستقبال أكبر عدد ممكن من المرضى ولديه جاهزية سريرية ومالية لـ300 طفل ومريض سرطان، لافتة إلى أن المركز يرسل بعض الأدوية للمرضى في غزة، من خلال التنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، ويتابع مع الأطباء والمستشفيات الأردنية الميدانية هناك، لضمان وصولها للمرضى والاطمئنان على تلقيهم للعلاج.

 

وذكرت، أن هناك فريقا طبيا من غزة كان يتلقى التدريب في المركز ويتابع الحالات فيها قبل الحرب، إلا أن المركز فقد الاتصال بهم، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي.

 

وفيما يتعلق بنفقات العلاج، أوضحت قطامش، أن تبرعات صناديق الخير الخاصة بمرضى غزة التي أطلقها المركز منذ الحرب، وصناديق الزكاة تغطي تكاليف علاج الأطفال المرضى، وبدلات إقامتهم وسكنهم وتكاليف معيشتهم، بالإضافة إلى العلاج النفسي، والدعم والانخراط الاجتماعي للمرضى وذويهم.


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