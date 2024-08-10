هل معقول أن الأردنيين شعب مغفل!

وطنا اليوم_كتب الصحفي فارس حباشنة:

خبر التحكيم في قضية العطارات نُشر في الإعلام الأردني بصيغة البشرى والنصر وحكم البراءة. تصدّر الخبر نشرات الأخبار، ومن شدة فرحتي بالخبر كنت أنوي إقامة احتفال جماهيري حاشد، وأنصب بيوت شعر وصواوين وأولم مناسف، وأدعو دولة بشر الخصاونة، فيصل الفايز، طاهر المصري، عبد الرؤوف الروابدة، وأحمد الصفدي.

أنا لا ألوم هنا الصحافة والإعلام فقط، ولكن أين جهابذة القانون وعباقرة التشريع في الأردن؟! ولماذا مرّ الخبر وقرار الحكم الصادر عن هيئة تحكيم قضائية في لندن دون تعليق أو توضيح أو ما ماثل؟!

اليوم، وأنا أقلب في صفحات السوشيال ميديا، صدمني منشور لفقيه قانوني، الدكتور باسل النوايسة، يتحدث فيه عن قضية العطارات والحكم القضائي الصادر. ما نشره النوايسة مؤلم وفاجع وخطير. خسارة الأردن لقضية العطارات أكبر من مشروع طاقة.

يقول النوايسة في منشوره:

**خسارة القضية وتلفيق الأخبار**

خسرت الحكومة الأردنية القضية التي رفعتها بمواجهة شركة العطارات، وردت هيئة التحكيم جميع مطالبات الحكومة (ممثلة بشركة الكهرباء) فيما يتعلق بموضوع الغبن الفاحش في أسعار العطاء والمشروع، وقررت هيئة التحكيم عدم إلزام الحكومة بدفع تكاليف “التحكيم” لشركة العطارات. بمعنى أننا خسرنا المليارات وكسبنا عدم دفع نفقات التحكيم التي تُقدر بأربع أو خمس ملايين فقط. على مبدأ “الحمد لله نجحت العملية ولكن للأسف مات المريض”.

ليس غريباً خسارة القضية، بل الغريب هو تلفيق الأخبار وصياغتها بطريقة خبيثة لترويج كسب الدعوى أمام الشعب المسكين. والله عيب.