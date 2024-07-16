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الحكومة تتقاضى 7.4 دينار على تنكة بنزين 90 و11 دينارا على 95

منذ ساعة واحدة
الحكومة تتقاضى 7.4 دينار على تنكة بنزين 90 و11 دينارا على 95

وطنا اليوم_قال الباحث الاقتصادي في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي: إن الحكومة تتقاضى ضريبة ثابتة على المشتقات النفطية منذ منتصف عام 2019، تصل إلى (7.4) دينار على تنكة بنزين 90، و(11.5) دينار على تنكة بنزين 95، و(3.3) دينار على تنكة الديزل.

وشدد الشوبكي على ضرورة أن تقوم الحكومة بمراجعة الضريبة المقطوعة على المحروقات، نظرا لما تشكّله من عبء مستمر ومتزايد على الاقتصاد الوطني والمواطنين.

ورجّح، رفع أسعار المحروقات للشهر القادم بنسب متفاوتة تصل إلى (2.5) قرشا للبنزين و(1.5) قرشا للديزل.

قال الشوبكي إن أسعار المشتقات النفطية شهدت ارتفاعا خلال أول أسبوعين من الشهر الحالي بسبب الأوضاع الجيوسياسية والاضطرابات التي يشهدها الاقليم اضافة إلى زعزعة الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة بعد محاولة اغتيال مرشح الرئاسة ترامب، وهي عوامل طغت في التأثير على أساسيات السوق من العرض والطلب.


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