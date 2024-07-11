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أول حالة انسحاب من مهرجان جرش.. وسماوي يكشف الحقائق

منذ 46 ثانية
أول حالة انسحاب من مهرجان جرش.. وسماوي يكشف الحقائق

وطنا اليوم_ أعلن مهرجان جرش عن أول حالة انسحاب من فعالياته، حيث كشف مدير المهرجان، أيمن سماوي، الحقائق وراء هذا الانسحاب. في تصريح صحفي، أكد سماوي أن انسحاب أحد الفنانين جاء نتيجة ظروف شخصية قاهرة تتعلق بالفنان نفسه، وليس بسبب أي خلل أو تقصير من جانب إدارة المهرجان.

 

وأضاف سماوي أن المهرجان مستمر بجميع فعالياته وبرامجه كما هو مخطط له، وأنه يحرص على تقديم تجربة ثقافية وفنية متميزة للجمهور. وأشار إلى أن إدارة المهرجان تتفهم تماماً الظروف التي قد يمر بها الفنانون، وتعمل على تقديم كل الدعم والتسهيلات الممكنة لهم.

 

وأكد سماوي أن انسحاب فنان واحد لن يؤثر على نجاح المهرجان، مشدداً على أن البرنامج غني ومتنوع ويشمل عروضاً موسيقية ومسرحية وشعرية من مختلف أنحاء العالم العربي.


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