300 صحفي وناشر واعلامي يوجهون رسالة الى وزير العدل على خلفية سجن احمد حسن الزعبي – اسماء

وطنا اليوم:وجّه أكثر من (300) صحفي وناشر وإعلامي أردني رسالة إلى وزير العدل، طالبوا فيها بالموافق على إحالة الطعن المقدّم من فريق الدفاع عن الزميل أحمد حسن الزعبي إلى محكمة التمييز.

كما طالب الموقّعون على الرسالة وزير العدل، وفي حال صادقت محكمة التمييز على قرار حبس الزميل الزعبي، بالتنسيب إلى مجلس الوزراء بإصدار عفو خاص عن الزعبي.

وأكد الموقّعون على أن حبس الصحفيين استنادا إلى نصوص قانونية سالبة للحقوق والحريات -وهي جميعا نصوص رفضتها الاسرة الصحفية وطالبت بتعديلها- سيحرج بلادنا ويضعها في تصنيف لا يليق بها ولا ينسجم مع سعيها للتحديث والاصلاح، وهي الرؤية التي اختارها ملك البلاد.

وتاليا نصّ الرسالة وأسماء الموقعين:

معالي وزير العدل الاكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد صدور الحكم القطعي الذي يقضي بادانة الكاتب الصحفي احمد حسن الزعبي بفعل اثارة النزاع بين عناصر الامة بحدود المادة (١٥٠) من قانون العقوبات ، وبدلالة المادة (١٥) من قانون الجرائم الالكترونية والحكم عليه عملا باحكام المادة ذاتها بالحبس سنة والرسوم والغرامة (٥٠ ) دينارا ، فإن الموقعين على هذه الرسالة يهيبون بكم التجاوب مع الطلبات الرسمية التي قدمتها هيئة الدفاع عن الزميل الزعبي، والتي تضمنت:

أولا: الموافقة على إحالة الطعن المقدّم من فريق الدفاع عن الزميل الزعبي لمحكمة التمييز.

ثانيا: في حال جرى التصديق على الحكم من قبل محكمة التمييز، فإننا نطالب بإصدار عفو خاص في الدعوى الصلحية الجزائية رقم (5744/2023) محكمة صلح جزاء عمان الموقرة، فصل بتاريخ (22/6/2023) والمتفرع عنها الدعوى رقم (2694/2023) محكمة بداية عمان الموقرة بصفتها الاستئنافية سنداً لأحكام المادة (51) من قانون العقوبات الأردني وتعديلاته، وذلك بعد السير بالاجراءات القانونية لتقديم الطلب من المستدعي أو من يوكّله.

معالي الوزير،

إن حبس الصحفيين استنادا إلى نصوص قانونية سالبة للحقوق والحريات -وهي جميعا نصوص رفضتها الاسرة الصحفية وطالبت بتعديلها- سيحرج بلادنا وسيضعها في تصنيف لا يليق بها ولا ينسجم مع سعيها للتحديث والاصلاح، وهي الرؤية التي اختارها ملك البلاد، واكد عليها ووضعها في مقدمة اولوياتنا..

وإننا إذ نوجه لكم هذه المخاطبة، فإننا عبرها نؤكد احترامنا للسلطة القضائية وقرارتها المستندة للتشريعات سارية المفعول ، ونؤكد ان تحركنا يآتي في اطار وتحت مظلة ما تكفله هذه التشريعات من ابواب لتمحيص القرارات وضمان محاكمة عادلة تمر عبر جميع درجات التقاضي.

وتفضلوا بقول وافر الاحترام

الموقعون:

الصحفيون (أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين):

1-احمد التميمي

2-احمد الشوابكه

3-احمد العساف

4-احمد العنبوسي

5-احمد برقاوي

6-احمد توفيق الحراسيس

7-احمد ذيبان

8-احمد عثمان النسور

9-اخلاص القاضي

10-اسامة الراميني

11-اسامة الرنتيسي

12-اسامة طارق الزعبي

13-اشرف الظواهرة

14-اشرف الغزاوي

15-امال ابو جنيد

16-امجد السنيد – عضو مجلس نقابة الصحفيين

17-امل التميمي

18-امين مرايات

19-انس علي الخصاونة

20-اياد راضي الوقفي

21-ايمان المومني

22-ايمن الحنيطي

23-ايناس صويص

24-ايهاب سلامه

25-ايهاب مجاهد

26-ايهم سماوي

27-أسامة جبر

28-آمال جراب

29-باسل الزغيلات

30-باسل العكور

31-باسم أبو حماد

32-باسمة طنطور

33-بسام السلمان

34-بسمة الحجايا

35-بلال العبويني

36-بلال العقايلة – عضو مجلس نقابة الصحفيين

37-تريز حداد

38-تيسير النعيمات

39-جازي المناصير

40-جانتي نور الدين

41-جمال العلوي

42-جمال خليفة

43-جمانة ابو حليمة

44-جهاد ابو بيدر

45-جهاد الرنتيسي

46-جهاد منسي

47-جورج حواتمه

48-حابس العدوان

49-حاتم ظاظا

50-حارث عبدالفتاح

51-حازم الخالدي

52-حازم الصياحين

53-حازم عكروش

54-حامد العبادي

55-حسن الحسيني

56-حسن الشوبكي

57-حسن صفيره

58-حسين دعسة

59-حسين كريشان

60-حلمي الاسمر

61-حمدة الزعبي

62-حمزة حيمور

63-حمزة دعنا

64-خالد الخواجا

65-خالد الفريحات

66-خالد القبيلات

67-خالد بني خالد

68-خالد بني دومي

69-خالد شيحان الجبور

70-خلدون عبدالسلام الحباشنة

71-خليل فريد الزيادين

72-د. بشار قبلان

73-د. جهاد المحيسن

74-د. حسام مصطفى العتوم

75-د. داود المناصير

76-د. سهم العبادي

77-د. ضيف الله حديثات

78-د. عزام عنانزة

79-د. علاء ابو زينة

80-د. علي انجادات

81-د. علي منعم القضاة

82-د. فايز ابو قاعود

83-د. محمد العمري

84-د. محمد القرعان

85-د. مروان شحادة

86-د.عبدالمهدي القطامين

87-رانيا الصرايرة

88-رائد الحراسيس

89-رائف الشياب

90-رأفت علي الاشقر

91-رأفت مرعي

92-ربى كراسنة

93-رجا طلب

94-رحاب الشيخ

95-رزان المجالي

96-رزان مبيضين

97-رعد منصور بن طريف

98-رمزي الغزوي

99-رهام خزاعلة

100-ريما العبادي

101-زياد الطهراوي

102-زياد الطويسي

103-زياد المومني

104-زيد الزعبي

105-زيد غرايبة

106-سامي منصور الحربي – عضو مجلس نقابة الصحفيين

107-سحر القاسم

108-سعد حتر

109-سلامه العكور

110-سلوى خليل صالح

111-سليمان حسن الحراسيس

112-سليمان قبيلات

113-سميحة خريس

114-سناء الكردي

115-سهم الربابعة

116-سوسن مبيضين

117-سيرين السيد

118-سيف الدين صوالحه

119-سيف الدين ناصر الجنيني

120-سيف العمري

121-شادي الملكاوي

122-شبلي الشطرات

123-شفيق عبيدات

124-صفاء الخصاونة

125-صهيب التل

126-طارق الديلواني

127-طايل الضامن

128-طلال غنيمات

129-عالم القضاة

130-عامر الداغستاني

131-عامر الصمادي

132-عبدالرحمن ابو حاكمه

133-عبداللطيف الأزايدة

134-عبدالله الحديدي

135-عبدالله الرعود

136-عبدالمحسن خالد العتوم

137-عبير ضمرة

138-عثمان الخوالدة

139-عدنان ابو علي

140-عدنان نصار

141-عريب الرنتاوي

142-عطية النجادا

143-علاء البني

144-علاء الحديد

145-علي الطراونة

146-عماد الحمود

147-عماد الدبك

148-عمر مسلط

149-عمر المحارمة

150-عمر خويله

151-عمر ضمرة

152-عمر عبندة

153-عمر عربيات

154-عمر مسلط

155-عمران العبادي

156-عناد ابو وندي

157-عواطف الحجايا

158-عوض الطويل

159-عوني فريج

160-عيد ابو قديري

161-عيسى الشبول

162-عيسى شقفه

163-غيث العضايلة

164-فادي الهويدي

165-فارس الحباشنة

166-فارس محمد القرعاوي

167-فايز عضيبات

168-فريال البلبيسي

169-فلحة بريزات

170-قاسم الخطيب

171-كامل نصيرات

172-كريمان كيالي

173-كمال زكارنة

174-لبنى الفقهاء

175-لقمان إسكندر

176-لما جمال العبسه

177-ليما نبيل

178-ماجد القرعان

179-ماجد توبه

180-ماجد جابر

181-ماهر الشريدة

182-مأمون بيضون

183-مجدي التل

184-محمد ابو طبنجة

185-محمد الحوامدة

186-محمد الخطايبة

187-محمد الفقير

188-محمد القاضي

189-محمد المحيسن

190-محمد خير بشتاوي

191-محمد سامح عبيدات

192-محمد سمور الرنتيسي

193-محمد سويلم المشاقبة

194-محمود ابو داري

195-محمود الخطيب

196-محمود عبود

197-مروان الشريدة

198-مزيد العرمان

199-مصطفى خريسات

200-معاذ عناسوة

201-معتز ابو عنزة

202-ملك التل

203-منال ابراهيم القبلاوي

204-منال الخشمان

205-منال شلباية

206-منى الرواشدة

207-منير عتيق

208-منير قراله

209-نادر الخطاطبة

210-نادين النمري

211-ناديه العنانزة

212-ناصر الجعفري

213-ناصر عارف

214-نايف المحيسن

215-نايل الهروط

216-نبيل غيشان

217-نداء علي الروابدة

218-نزال ابو كف

219-نزيه الشواهين

220-نشأت الحلبي

221-نضال الزبيدي

222-هاشم الخالدي

223-هبة الصباغ

224-هديل الدسوقي

225-هديل غبون

226-هشال عبدالله العضايلة – عضو مجلس نقابة الصحفيين

227-هنا المحيسن

228-وفاء زيناتية

229-وليد حسني

230-وليد محمد العطيات

231-وليد هباهبة

232-ياسين القيسي

233-يحيى الخطيمي

234-يحيى شقير

235-يزيد كنعان

236-يسرى ابو عنيز

237-يعقوب الحوساني

238-يوسف غيشان

الناشرون (مالكو وسائل الإعلام المحلية) :

239-ابراهيم قبيلات – ناشر

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الاعلاميون:

265-احكام الدجاني

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268-المخرج حسين تيم

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270-المعتصم بالله الهامي

271-انس ضمرة

272-إكرام الزعبي

273-حمادة فراعنة

274-خالد العياصرة

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305-وعد جميل الطراونة