بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

بناء 1400 غرفة فندقية جديدة بالبترا

منذ ساعتين
بناء 1400 غرفة فندقية جديدة بالبترا

أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، أن المستثمرين من أبناء المنطقة يعملون على تنفيذ إستثماراتهم والمتمثلة في بناء 1400 غرفة فندقية جديدة.

وقال البريزات خلال زيارة وزير السياحة والآثار مكرم القيسي والوفد المرافق للأستثمارات المحلية قيد الإنشاء في إقليم البترا اليوم الأحد، إن المستثمرين المحليين يعملون بكل جهودهم لتنفيذ إستثماراتهم على الرغم من الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع السياحي نظرًا لإيمانهم المطلق بأن السياحة تمرض ولا تموت، وستعود إلى وضعها الطبيعي.

وبين أن السلطة مستمرة بتقديم الدعم اللازم للقطاع السياحي للتخفيف من الأزمة التي يعاني منها القطاع، وتعمل على تكثيف جهودها في التسويق والترويج للبترا.

بدوره أكد القيسي أثناء الزيارة، أهمية زيادة الغرف الفندقية في البترا بما يعود بالنفع على الجهات كافة في المنطقة لإيجاد فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة وإيجاد تنوع في مجال الإيواء الفندقي.

وأشاد القيسي بالشراكة بين وزارة السياحة والسلطة والجهود المشتركة للتخفيف على القطاع السياحي والتجاري في البترا من خلال إعفاء المستأجرين من السلطة من الإيجارات المترتبة عليهم هذا العام، وحزمة الإجراءات مع الضمان الإجتماعي وضريبة الدخل والمبيعات.

وعلى هامش الزيارة، تم وضع حجر الأساس لتوسعة فندق الماريوت في البترا بواقع 70 غرفة جديدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:00

وزارة العدل تختتم بطولة اليوبيل الفضي لكرة القدم

22:30

إختتام فعاليات معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركزي شباب وشابات إربد

21:30

الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة غدًا

20:44

مدينة الـ20 دقيقة.. خطة دبي لإنهاء الاختناقات المرورية

20:34

نتنياهو يعلن شروطه قبل محادثات الصفقة الجديدة مع حماس

20:26

الذكرى التاسعة عشر لرحيل المرحوم صالح محمد عبدالرحمن النسور

20:25

الجنسية السعودية للأردني رامي القواسمي

20:18

بعد انقطاع 10 سنوات.. الأردن يستأنف الرحلات المباشرة إلى مطار معيتيقة

19:50

روسيا تسجل غرق 49 شخصاً في يوم واحد وسط موجة حارة

19:32

العثور على جثة أربعيني داخل منزل في عين الباشا

19:27

الأمير هاشم بن الحسين يفتتح مشروع الإعمار الهاشمي الرابع للمسجد الحسيني

19:24

سلطة البترا: المستثمرون من أبناء المنطقة يعملون على بناء 1400 غرفة فندقية جديدة

وفيات
وفيات الأحد 7-7-2024وفيات الجمعة 5-7-2024الشاب المحامي فادي الطويل في ذمة اللهالعين جمال الصرايرة ينعي رئيس مجلس أمناء جامعة البتراء موسى شحادةوفيات الخميس 4-7-2024