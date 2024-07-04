انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ38

وطنا اليوم_أعلنت اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون عن انطلاق الدورة الثامنة والثلاثين للمهرجان، والتي ستقام في الفترة من 24 يوليو وحتى 3 أغسطس. وفي بيان صحفي، أشار مدير المهرجان، أيمن سماوي، إلى أن الدورة الحالية تحمل شعار “ويستمر الوعد”، وتعكس مناسبات وطنية هامة وتضامن الأردن مع الشعب الفلسطيني في ظل العدوان على غزة.

وأكد سماوي أن الفعاليات ستتضمن رسائل فنية وثقافية تدعم صمود غزة، مشددًا على موقف الأردن الثابت بقيادة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن الفلسطينيين وتأمين المساعدات الإنسانية. كما أضاف أن افتتاح المهرجان سيبرز السردية الوطنية الأردنية من خلال عروض تعكس التطورات المحورية في مختلف القطاعات.

أوضح سماوي أن الدورة الحالية ستركز على رفع مستوى الثقافة والفنون، ولن تتضمن حفلات غنائية في المسرح الجنوبي، حيث سيخصص ريع التذاكر للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وستتم إضافة مبالغ من مبيعات اللوحات الفنية لدعم جهود الإغاثة في غزة.

سيقدم المهرجان فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، خاصة النساء اللواتي سيبيعن منتجاتهن مباشرة للزوار، والحرفيين، بالإضافة إلى حوالي ألف مشارك من مختلف الفنون. ومن بين أبرز الفعاليات، ستشارك فرقة “صول” من غزة التي ستغني أمام جمهور المهرجان لتأكيد صمود أهل غزة.

سيشهد المهرجان حضور العديد من الفنانين المعروفين مثل عمر العبداللات، مارسيل خليفة، سناء موسى، أميمة الخليل، هبة طوجي، فايا يونان، وديانا كرزون، وغيرهم. كما ستشارك فرق فنية وشعبية من 25 دولة، وبرامج ومسرحيات مخصصة للأطفال.

يتضمن المهرجان أيضًا مشاركة 40 دولة في فعاليات متعددة تشمل المسرح والشعر والفن التشكيلي، بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين ورابطة الكتاب الأردنيين. وستقام ندوات فكرية ومؤتمر بعنوان “تجديد الفكر النهضوي” بمشاركة مفكرين وفلاسفة من العالم العربي.

وأشار سماوي إلى برنامج الأمسيات الشعرية الذي سيستضيف 31 شاعرًا من أبرز الشعراء العرب، بالإضافة إلى 80 شاعرًا أردنيًا. وسيقام ملتقى الفن التشكيلي وملتقى النحت وجائزة خليل قنديل للقصة القصيرة.

ستقام ندوات فكرية في الجامعات الأردنية للاحتفاء باليوبيل الفضي، بالإضافة إلى جناح للسفارات بمشاركة دول مثل السعودية ومصر والكويت وتونس وسلطنة عمان، حيث سيعرض التراث والصناعات التقليدية لهذه الدول.

ختامًا، سيشهد المهرجان انعقاد المعرض الوطني للصناعات الثقافية الإبداعية في أغسطس، مما يتيح للمبدعين الأردنيين عرض أعمالهم والتواصل مع الجمهور، ويعزز مكانة الأردن كوجهة ثقافية في المنطقة. ودعا سماوي وسائل الإعلام إلى تغطية فعاليات المهرجان الذي يعتبر منبرًا ثقافيًا وفنيًا منذ انطلاقه عام 1981، مؤكداً على دوره في إثراء الثقافة العربية وتعظيم الإنجازات الأردنية.