ليبرمان: علينا استخدام “السلاح غير التقليدي” ضد إيران

وطنا اليوم_دعا عضو “كنيست” الاحتلال أفيغدور ليبرمان، الأربعاء، إلى “استخدام السلاح غير التقليدي بمواجهة إيران”، في إشارة إلى السلاح النووي.

وقال ليبرمان في تصريح نقلته عنه /القناة 12/ “الإسرائيلية”، إن “على إسرائيل إنهاء سياسة الغموض بشأن إمكانياتها غير التقليدية، (…) لا يوجد لدينا وقت للسلاح التقليدي”.

وكان ليبرمان قال في تصريح سابق، إنه “ليست هناك إدارة للحرب في الحكومة الإسرائيلية، وأنه لا خيار أمام إسرائيل سوى مواجهة مباشرة مع إيران”.

وكان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، كمال خرازي، قال في تصريح أمس الثلاثاء، إن إيران “وجميع فصائل محور المقاومة سيدعمون حزب الله اللبناني بكل الوسائل، في حالة نشوب حرب مع إسرائيل”.

وأضاف خرازي، أنه “إذا شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق ضد حزب الله، فقد يؤدي ذلك إلى إثارة صراع إقليمي”.

وأوضح أن بلاده “لا تريد صراعا إقليميا، وتحث الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لمنع المزيد من التصعيد”.

وردا على قصف “إسرائيل” القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ومقتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين مطلع نيسان/أبريل الماضي، شنت إيران في منتصف الشهر ذاته، هجوما بالصواريخ الباليستية والمسيرات على “إسرائيل”، أطلقت خلاله عشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تجاه “إسرائيل”.

وبالتزامن مع ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى استشهاد 37 ألفا و953 شهيدا، وإصابة 87 ألفا و266 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.9 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.