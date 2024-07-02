الشناق يكتب : حكومة الخصاونة ترتكب مجزرة وطني

وطنا اليوم_الدكتور أحمد الشناق_نظام الموارد البشرية الجديد ، إغتيال لآخر معاقل الدولة الاردنية بعمودها الفقري الذي على أكتافة كان الإنجاز التاريخي للدولة الاردنية في بناء المؤسسات والجامعات والمدارس والطرق والكهرباء والمياه ومشاريع الإنتاج في الفوسفات والبوتاس وكل إنجازات الدولة التاريخية . .

القطاع العام هو المنجز الوطني لهوية الدولة الوطنية القوية الفاعلة ، والدولة القوية الراسخة على مستوى المنطقة

حكومة الخصاونة تكفّن الدولة الاردنية بقطاعها العام جمل المحامل الأردني ، والإدارة الأكفأ والأعرق بنموذجها على مستوى المنطقة

وعظّم الله أجرك يا وطن بدولة أصبحت شركة .