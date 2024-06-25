وزارة التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من الحكومة الماليزية في برامج الدراسات العليا (الماجستير / الدكتوراه) للعام الجامعي 2024-2025 

وطنا اليوم_تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع سفارة ماليزيا في عمان عن توافر عدد من المنح الدراسية مقدمة من الحكومة الماليزية في جامعات مشمولة بالمنحة الدولية الماليزية (MIS) في برامج الدراسات العليا (الماجستير / الدكتوراه) وبتخصصات مختلفة باستثناء تخصصات (الطب، التمريض، الصيدلة) للعام الجامعي 2024-2025.

تشمل المنحة الدراسية

(تغطية الرسوم الدراسية، راتب شهري).

شروط التقديم:

– حصول الطالب على شهادة اتقان اللغة الإنجليزية بعلامة لا تقل عن (6) في امتحان (IELTS) وبعلامة لا تقل عن (550) في امتحان (TOEFL) / PBT (أو وثيقة من جامعته السابقة تبين بأن لغة التدريس هي اللغة الإنجليزية في التدريس.

– الا يزيد عمر الطالب عن (40) عاماً للتقديم في برنامج لماجستير، و(45) للتقديم في برنامج الدكتوراه.

– ألا يقل المعدل التراكمي للطالب في المؤهل العلمي السابق عن (3).

آلية التقديم:

– للحصول على مزيد من المعلومات حول المنحة الدراسية وتقديم الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة بإمكان الطلبة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي: https://biasiswa.mohe.gov.my/INTER/index.php

– للاطلاع على دليل المنح الدراسية في ماليزيا (اضغط هنا)

ملاحظات:

• الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 30-6-2024.

• للاطلاع على قائمة الجامعات الماليزية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities

• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023