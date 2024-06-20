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“الأونروا” تثمن دعم الأردن لاستضافة اللاجئين الفلسطينيين

منذ 24 ثانية
“الأونروا” تثمن دعم الأردن لاستضافة اللاجئين الفلسطينيين

وطنا اليوم_ثمن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” عدنان أو حسنة، الدور الريادي الذي يقوم به الأردن بدعم لا محدود من جلالة الملك عبدالله الثاني لاستضافة اللاجئين الفلسطينيين .

 

وأكد أبو حسنة، أن الأردن يعتبر من أهم الدول التي تقدم خدمات للاجئين الفلسطينيين سواء على مستوى الأونروا كمنظمة أممية أو على مستوى اللاجئين الفلسطينيين الذي يستضيفهم على أرضه والبالغ عددهم نحو 2.5 مليون لاجئ ما يعني نحو 40% من نسبة اللاجئين في المنطقة ككل، ويستفيدون من الخدمات التي يقدمها الأردن من تعليم وصحة وإغاثة.

 

وأشار إلى أن الأردن يعتبر المانح الأكبر للأونروا من ناحية الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مشيدا بالدبلوماسية الأردنية ودورها الكبير في الحفاظ على قضية اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على الأونروا من خلال تشكيل خط دفاع رئيسي ضد كل المحاولات التي تستهدف تهميش او تصفية الأونروا او وقف خدماتها.

 

وأكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، على ما لمسه من حرص أردني كبير خلال المؤتمر الدولي للاستجابة الطارئة الذي استضافه الأردن مؤخرا، والدفاع عن الأونروا واللاجئين بكافة المحافل الدولية وهو ما برز جليا دائما في خطابات جلالة الملك .


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