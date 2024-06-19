سجون بلا قضبان

وطنا اليوم_نعم، ما بك أيها المولود؟ ما أن خرجت من رحم أمك، ملأت مسامع من حولك صراخًا.

أحزنًا على فراق هذا السكن الآمن في ظلمات ثلاث؟ أم ناقوس يوميء بخطب آخر؟ ما هذا الهاجس؟ أشممت رائحة الحرية؟ سؤال ما: ما الحرية؟ ما العبودية؟ ووليد تسجد الدنيا له، ووليد في زوايا المهملين. ترى، الوليد المبجل والمهمش، أيهما حر؟ وهما يقيدان بقيد… قيد النفوس. أليس هذا بقيد؟ شهادة الولادة. ويكبران ويمضيان في دروب الحياة، مخيرًا أو مسيرًا.

(فإنك كادح إلى ربك كدحًا فملاقيه). من خلال ذلك تمارس أعمالك، ليس عشوائيًا ومباطحة، هناك أنظمة وقوانين، أليست قابضة للحرية؟ (خلقت حرًا كطيف النسيم، أحلق كطير في رحاب السماء) من قال أنك خلقت حرًا؟ والقيد في معصمك منذ اللحظات الأولى من مولدك. قيد النفوس. إذا النفوس قيدت (وإذا النفوس حشرت).

أين الحرية؟ مسألة ناقصة جدلية. (الحرية) أراها تترنح بين القوانين والنظم والدساتير والتشريع، وما بينهم من تنمر واستبداد. ما زلنا في فلك الفرد. (إذا ما أظل رأسك هم؟ قصر البحث فيه كي لا يطولا). فمثلًا، إذا كنت تحكم وترسم كما يقولون وأنت الحر الجهبذ، إلا أنك مديون ولا تنام الليل من ثقل هذا الدين، فأين حريتك؟ فلم ينفعك صولجانك، أليس كذلك؟

هيا بنا نوسع الدائرة: الأسرة، نواة المجتمع، السلطة والسلطوية. كيف تمارس من قبل الأب، الأم، الأخ الأكبر، الجد ومن له نفوذ على هذه الأسرة؟ حسرة على هذه الحرية في هذه الكينونة. ويأخذنا الحال إلى ساحة أرحب: المجتمع. فلنختصر صياغة الرسالة، فنقف على نمط الحياة في المجتمع، من عادات، تقاليد، أعراف، تراث، قيم. أين حصة الحرية هنا؟ تضيق أو تنقبض. هل أدركت ما أهدف إليه؟ أليست هذه ثوابت المجتمعات يا حضرات؟ كبتت أنفاس الحرية. دقق معي إلى أين ذاهب بمبتغاي.

وفي إيقاعات الدولة، أين نبض الحرية؟ نشتمه في دستورها، حاكمها، محكومها على الصعيد الداخلي، أم مستعمرها والمستبد بها؟ أين الحرية داخليًا لهذه الدولة؟ وأين الحرية للمستعمر المستبد؟ يأخذك شعورك أن هذا الأخير حر، وهذا وهم، إنه مقيد بمقاييس شتى، نعم شتى، تشتته، فتتقطع أوصال الحرية. وهل من حرية مقطعة أوصالها؟

إذا وضحت المعادلة وتوازنت، لا حرية لدولة متنمرة أو متنمر عليها. فإذا ما أردنا أن نشرح الحرية على المشرحة، هنا انتبه، الحرية لا تشرح. وإن كان المقصود التحليل والاستنباط والاستنتاج والبحث والدراسات توضع للوقوف على كنه الحرية، فلكرة في مرمى المفكرين والعلماء للبحث عن دروب الحرية.

أهناك شك لدى قارئ هذه الأفكار المتواضعة بما همست به بين السطور؟ ترى ماذا قال فلاسفة الزمان قديمهم وحديثهم؟ أفلاطون، أرسطو، سقراط، وماذا قال المحدثون منهم؟ ڤولتير، جان جاك روسو، كانت، كارل ماركس. ماذا قالت أم الحريات (فرنسا) والديمقراطيات هنا وهناك؟ أم تعب تمثال الحرية في أعظم وأقوى دول العالم كما يدعون؟ أما دول الشيوعية، أين تمارس الحريات فيها؟ قمع ودمع ومقيدات.

أروني، متى بانت الحريات في بلاد الموت والإرهاصات؟ أروني، أين الحريات تقبع في هذا الكوكب؟ قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قولته الشهيرة: “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار”. ترى على ماذا بنى هذا الخليفة حكمته الأممية؟ أجيب، بناها على قواعد حاضنة منطلقها رباني، ميزتها دنيوية أخروية. وهذا سر استمراريتها ووجودها، فأوامر الله ورسوله نافذة، ومحببة يتشوق الإنسان لها بكل أريحية.

فلباحث عن الحرية في هذه المساحات الإيمانية على هذه الأرض وجدها. (وللحرية الحمراء باب مضرجة بيد تدق). وربما سائل يسأل، أليس في الشرع والتشريع التزام وتقيد؟ فأين الحرية؟ إنها في بركات السماء، يعيشها المؤمن والمسلم لأنها حقيقة. والباحث في مؤلفات فلاسفة العرب (ابن خلدون، ابن رشد، ابن سينا، ابن حيان، الفارابي وغيرهم) يدرك عمق هذه المسألة: الحرية.

ورسالة هذه المقالة وأبعادها مع الحرية أنها مغيبة غربًا وشرقًا وشمالًا وجنوبًا على هذه البسيطة، ومكامنها حقًا وحقيقة في حاضنات شرائع ذي الجلال والإكرام. هنا يا أمير الشعراء باب الحرية يدق إذا ما أدرك المرء معنى الحرية. أما إذا ما أخذنا الجدل والجدال البيزنطي السفسطائي وبدأنا نقحم نظريات وضعية علمانية ووجودية، فبشر بطول سلامة يا مربع.

ألا إنها فطرة الله التي فطرنا عليها، ومنها الحرية عند مخلوقات خالق الخلائق، بني البشر والحيوانات والشجر والحجر. مغاليقها ترسانات، سجون بلا قضبان. هذا ما خطه قلمي المنسجم مع فكري، فاجتهدت… فكتبت، فإن أصبت أو أخطأت، هناك أجر وأجران، كلاهما خير، وواحدهما خير، والله من وراء القصد.