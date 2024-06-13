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خالد أبو حسان يتصدر نواب إربد بـ 330 مداخلة برلمانية

منذ ساعة واحدة
خالد أبو حسان يتصدر نواب إربد بـ 330 مداخلة برلمانية

وطنا اليوم_نشر مركز الحياة راصد تقريره لمراقبة أداء مجلس النواب التاسع عشر أمس الأربعاء، واستكمل اليوم بنشر بطاقات أداء النواب واللجان والكتل النيابية.

 

وفقاً للتقرير الذي اطلعت عليه وطنا اليوم، تبين أن خالد أبو حسان وجه 13 سؤالاً واستجواباً واحداً للحكومة خلال فترة المجلس الحالي. وبرز أبو حسان كأكثر النواب نشاطاً في محافظة إربد، حيث قدم 280 مداخلة كمية، و39 مداخلة نوعية، و11 مداخلة مفصلية خلال فترة انعقاد المجلس.

 

كما أشار التقرير إلى أن أبو حسان تغيب عن 14 جلسة من أصل 182 جلسة عقدها المجلس، منها 13 بعذر وغياب واحد دون عذر. وأوضح التقرير أن النائب قدم خلال السنوات الأربع الأخيرة خطاباً واحداً حول الموازنة العامة وآخر حول الثقة في الحكومة.


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