الجامعة الاردنية تهدد الكليات الجامعية

وطنا اليوم_أفاد مختصون تربيون في رسالة وصلت رم أن هنالك خطراً يحدث بالكليات الجامعية في المستقبل القريب والسبب غريب للغاية.

يأتي ذلك بعد قرار الجامعة الاردنية بدأ تدريس برنامج الدبلوم العالي للمعدلات المتدنية، أقل من 60 ٪؜، وهو ما ينذر باستحواذها على نسبة كبيرة من الطلاب الجامعيين الفصل المقبل، عدا عن الحصة التي تملكها اصلاً بوجود 54 ألف طالب.

ويأتي هذا التخوف كما نقل أحد المختصين بسبب التوقعات بأن تقاسم الجامعة الاردنية وتنال الحصة الأكبر من الطلاب، على حساب الكليات الجامعية الأخرى خاصة في جامعة البلقاء التطبيقية، التي تعتمد بشكل كبير على تلك الحصة.

وبحسب أحد الخبراء فإن هذا يعني تزايداً في ضعف الموارد المالية لتلك الكليات وتحديد مستقبلها جراء تلك الأزمة المتوقعة، متسائلاً عن الشخص والجهيد الذي وضع تلك الخطط والاستراتيجيات، دون الاكتراث بوضع توازنات في نسب توزيع التخصصات والطلاب بين الكليات الجامعية، حتى وان كان القرار داخلياً للجامعات.

وبحسب مصدر مطلع تحدث لرم فان هنالك خطة أخرى تقضي بافتتاح جامعة بنظام التعليم عن بعد “اونلاين” وهذا سيضاعف تلك المشاكل التي تعاني منها الكليات الجامعية.

وهنا لابد من السؤال عن دور الحكومة ووزارة التعليم العالي تحديداً في الحفاظ على مستقبل الكليات الجامعية والتدخل للحيلولة دون وقوعها في أزمة مالية أكبر مما تعانيه الآن بسبب المديونيات الكبيرة عليها.

رم بدورها ستتابع هذا الملف بشكل دقيق في الأيام القليلة المقبلة وستخصص مساحة كبيرة له .. انتظرونا