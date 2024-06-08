تحت شعار “زين تُحَيّي أبا الحُسين” زين تدعو الأردنيين لحضور مرور الموكب الأحمر وتحيّة الملك

وجّهت شركة زين الأردن دعوتها للأردنيين لحضور مرور الموكب الأحمر وتحيّة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في يوم عيد الجلوس الملكي، وذلك ضمن الفعالية الوطنية التي تقيمها يوم الأحد الموافق 9 حزيران على دوار الشعب في العاصمة عمان.

وأوضحت الشركة أنها ستقيم فعالياتها الوطنية بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، ابتداءً من الساعة الثانية بعد ظهر غدٍ الأحد، وستشتمل على عدد من الفقرات الوطنية التي سيقدمها الإعلامي محمد الوكيل والإعلامية رزان سلامة، بمشاركة موسيقات الأمن العام، والشاعر محمد فناطل الحجايا، والشاعر فليّح الجبور.

واضافت زين أن الفعالية ستتضمّن توزيع العديد من الجوائز على الحضور في هذا اليوم الوطني المميَّز الذي يجدد فيه الأردنيون مشاعر الفخر والحب والاعتزاز بالأردن الحبيب وبالقيادة الهاشمية، وبمسيرة 25 عاماً حافلة بالعطاء والتقدم والمجد قادها جلالة الملك عبدالله الثاني، ليبقى الأردن عزيزاً منيعاً بحكمة قيادته وبهمة أبنائه وبناته من النشامى والنشميات، وليواصل دوره التاريخي ومكانته الرفيعة على مستوى المنطقة والعالم.

وبينت شركة زين أن إقامتها لهذه الفعالية تأتي في إطار مسؤوليتها ودورها الوطني، لتواصل أدائها لهذا الواجب وإحياء هذه المناسبات العزيزة بما يليق بها، حيث اعتادت على مشاركة الأردنيين والتواجد معهم في كافة المناسبات الوطنية التي يجددون فيها انتماءهم لهذا الثَّرى الطَّهور وولاءهم للقيادة الهاشمية، والتي يرسمون خلالها أروع الصور في حب الوطن والالتفاف حول قيادته، في مشهد جميل تميّز به الأردن، وأضافت الشركة أنها حرصت على إقامة هذه الفعالية الوطنية التي ستتزامن مع مرور موكب جلالة الملك (الموكب الأحمر)، ليتجدَّد اللقاء المعهود بين الأردنيين وقائدهم، هذا اللقاء الذي يحتشد فيه أبناء الوطن بفيض من مشاعر الحب والفخر للقاء القائد والقدوة.

ورفعت شركة زين الأردن بهذه المناسبة أسمى آيات التهنئة والتبريك بمشاعر من الفخر والاعتزازا، إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبدلله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وللعائلة الهاشمية والأسرة الأردنية، متمنّية لجلالة الملك دوام الصحة والعافية، لتتواصل مسيرة الإنجازات والمجد للأردن الحبيب في ظل قيادته الحكيمة.