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الخارجية الأميركية عن “صفقة غزة”: الكرة في ملعب حماس

منذ 11 ثانية
الخارجية الأميركية عن “صفقة غزة”: الكرة في ملعب حماس

وطنا اليوم_قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، ليل الاثنين/ الثلاثاء، إن الكرة في ملعب حماس الآن، ونتمنى أن تقبل الحركة بالاتفاق.

وأكد ميلر لقناة “الجزيرة”، أن الولايات المتحدة لم تتلق ردا إسرائيليا حتى الآن على مقترح الصفقة.

 

وأضاف: لدينا التزام من “إسرائيل” بالموافقة على المقترح المكون من مراحل عدة.

 

ورأى ميلر أن من مصلحة الشعب الفلسطيني أن تقبل حماس بالاتفاق المطروح، معربا عن أمله بأن تتفاوض “إسرائيل” بنية حسنة، وأن تضغط كل بلدان العالم على حماس لتوافق على الاتفاق.

 

وتابع: الرئيس الأميركي جو بايدن أكد أن الاتفاق يصب في مصلحة “إسرائيل” وأمنها.

 

وأردف ميلر: أوضحنا لـ”إسرائيل” أن استمرار النزاع لأشهر أخرى ليس في مصلحتها، ونأمل أن يعاد فتح معبر رفح وكل المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، فنحن ندرك صعوبة الوضع الإنساني في غزة.

 

واستكمل: العملية العسكرية في رفح صعّبت الوضع الإنساني في جنوب القطاع.


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