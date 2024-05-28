بلاغ رسمي.. عطلة رسمية في التاسع من حزيران في الأردن

وطنا اليوم– بمناسبة إحتفالات المملكة باليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالة الملك عبدالله الثَّاني سُلطاته الدِّستوريَّة، أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغًا يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرَّسميَّة والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الأحد الموافق للتَّاسع من حزيران المقبل، وهو اليوم الذي تحتفل فيه المملكة بيوم جلوس جلالته على العرش.

وأستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر والمؤسَّسات الرَّسميَّة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

وأكد البلاغ أن الأردنيين يستذكرُون بهذه المناسبة مسيرة الإنجاز والتقدُّم والبناء والإستمرار بخطى ثابتة نحو المستقبل الأفضل للأردن.