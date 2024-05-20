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الديوان الملكي السعودي : خادم الحرمين الشريفين يجري فحوصات طبية

منذ 35 ثانية
الديوان الملكي السعودي : خادم الحرمين الشريفين يجري فحوصات طبية

أعلن الديوان الملكي السعودي إصابة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالتهاب في الرئة.

 

وقال الديوان في بيان: “استكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وقد تبين وجود التهاب في الرئة”.

 

وأضاف: “قرر الفريق الطبي خضوعه ـ حفظه الله ـ في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي وهو عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب بحول الله”.

 

وأعلن الديوان الملكي السعودي، صباح الأحد، أن الملك سلمان بن عبد العزيز سيجري فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، إثر معاناته من ارتفاع الحرارة وألم المفاصل.


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