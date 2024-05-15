جماعة الإخوان تهاجم وكالة رويترز وتؤكد حرصها على أمن الأردن واستقراره

وطنا اليوم:نفت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، ما أوردته وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصدرين أردنيين مطلعين، أنّ عمّان أحبطت مؤامرة إيرانية لتهريب الأسلحة إلى خلية لها في المملكة، لتنفيذ ما وصفاها بـ”أعمال تخريبية”.

واصدرت جمعية الاخوان المسلمين بياناً، جاء فيه:

نستهجن في جماعة الإخوان المسلمين الخبر الصادر عن وكالة الأنباء الدولية رويترز الذي يخالف كل معايير المهنية والموضوعية، ونسبت روايتها لمصادر مجهولة غير معروفة دون أن تكلف نفسها عناء التواصل مع قيادة الجماعة للتأكد من صحة المزاعم التي أوردتها قبل العمل على نشرها والتعاطي معها على أنها حقائق.

إن سياسة الجماعة المستقرة لم تتغير، فهي حريصة على أمن الأردن واستقراره وهذا ثابتٌ من ثوابتها الوطنية الراسخة، ولم يعهد عن الجماعة على مدار تاريخها منذ عقود خلاف ذلك، وفي هذا السياق تستهجن الجماعة الزج باسمها بمثل هذه الوقائع التي لا علاقة لها بها. وإن أي سلوك يخالف سياسات الجماعة وقراراتها يمثل مرتكبه فقط.

إن نشر مثل هذه الأخبار في هذا التوقيت خلفه نوايا وأهداف مقصودة لا تريد بالأردن خيراً وتسعى لخلط أوراق المشهد الوطني، لبث الفرقة فيه في توقيت مُريب يتعرض فيه قِطاعُ غَزة لحرب أبادة صهيونية ذهب ضحيتها ما يزيد عن (100 ألف) ما بين شهيد وجَريح، وفي الوقت الذي نعيش فيه الذكرى السادسة والسبعين لذكرى نكبة فلسطين، حيث الواجب أن تتوجه بوصلة كُل الأمة أنظِمَةً وشُعوباً لوقف العدوان على أهلنا الصامدين في غزة ودعم مقاومتها الباسلة لدحر عدوان الإرهاب الصهيوني الفاشي المجرم.