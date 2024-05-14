وطنا اليوم_

– قال وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، إن القطاع الصحي في محافظة الزرقاء شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الـ 25 الماضية وبشكل تراكمي.

وأضاف الهواري، خلال لقاء له في برنامج مسارات الذي يبثه التلفزيون الأردني، ويقدمه الزميل أنس المجالي، أن المراكز الصحية في محافظة الزرقاء بلغ عددها 38 مركزًا، منها 10 مراكز شاملة و23 مركزًا أوليًا و6 مراكز فرعية، بالإضافة إلى مستشفيين رئيسيين هما الزرقاء الحكومي والأمير فيصل.

وبين أن الوزارة بصدد طرح عطاء لإعادة توسعة مستشفى الأمير فيصل بمساحة تزيد على 5700 مترًا مربعًا، تشمل أقسام الطوارئ والعمليات والرعاية الحثيثة بما يشكل نقلة نوعية للخدمات في واقع المستشفى، مشيرًا إلى زيادة أسرة غسيل الكلى في المستشفى في وقت سابق.

وزاد: أن أبناء الزرقاء لمسوا تغيرات كبيرة في واقع مستشفى الزرقاء الحكومي الذي شهد تطورًا كبيرًا وأصبح يضاهي مستشفى الأمير حمزة في عمان.

وفيما يتعلق بقسطرة القلب، أكد الدكتور الهواري أنه أصبح لدينا قسطرة وجراحة قلب في مستشفيات البشير، ومستشفى الحسين السلط ومستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الزرقاء وهو آخر مستشفى تم إضافة هذه الخدمة إليه، وأجرى ما يقارب 100 عملية منذ إفتتاح وحدة القسطرة فيه منذ عام.

‏وأوضح أن الوزارة لديها 23 طبيب قلب مختص بعمليات القسطرة، و 13 أخصائي جراحة القلب، وأجريت في هذه المستشفيات مئات العمليات بهذا المجال، لافتًا إلى إجراء عمليات نوعية في مجال القلب المفتوح في مستشفيات البشير منها زراعة الشرايين أثناء نبض القلب.

من جانبه، قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، خلال البرنامج، إن قطاع المياه في محافظة الزرقاء شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وأقيمت العديد من المشاريع المائية الكبيرة والطموحة.

وأوضح أن قيمة مشاريع المياه التي نفذت في المحافظة خلال السنوات الـ 25 الماضية بلغت مليار دولار منها مشروع الخربة السمرا الذي بلغت تكلفته نحو 500 مليون دولار ونفذ بالتشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص والدول المانحة ليعكس تجربة فريدة من نوعها.

وأضاف أن المحافظة شهدت خلال الفترة الأخيرة تنفيذ 71 مشروعًا تم الإنتهاء من 65 منها، فيما البقية قيد التنفيذ، كما جرى تمديد 1100 كيلومتر من شبكات المياه.

وفيما يتعلق بالفاقد المائي في المملكة، أكد المهندس أبو السعود أن 80 بالمئة من الفاقد ناتج عن السرقات، مشيرًا إلى نسبة فاقد أخرى بسبب قدم الشبكات التي تعمل الوزارة على الحد منه، ناهيك عن طبيعة الأرض الجغرافية.

وقال إن 1 بالمئة من الفاقد يعادل 5 إلى 6 مليون متر مكعب من المياه، ما يؤكد أهمية المحافظة على المياه وحرص الوزارة على معالجة هذا الأمر من خلال تحديث الشبكات وإستمرار حملات التفتيش لضبط الإعتداءات على شبكات المياه في مختلف مناطق المملكة.