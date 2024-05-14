حزب ميثاق رفع التصنيف الاردن لائتماني دلالة على قوه مؤسسية الدولة

وطنا اليوم_

– أكد حزب الميثاق الوطني أهمية رفع تصنيف المملكة الائتماني السيادي من قبل وكالة موديز العالمية المرموقة لأول مرة منذ 21 عامًا رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الأردن في ظل الحروب، والصراعات التي تشهدها المنطقة، والعالم.

وقال الميثاق، في بيان صادر، الثلاثاء، إن رفع تصنيف الأردن الائتماني يُعد إنجازًا وطنيًا كبيرًا، ويساهم في إستقرار المملكة الإقتصادي، ويعزز البيئة الإستثمارية لديه، ويؤكد تماسك الإقتصاد الوطني، وقدرته على الصمود في وجه الأزمات.

وأشاد الميثاق بنجاح مؤسسات الدولة في تحسين بعض المؤشرات الإقتصادية، والتعامل معها، ومواجهة الأزمات الإقليمية، والدولية بمنعة، وقوة، والمحافظة على إستقرار الدينار الأردني، ما أدى لرفع تصنيف الأردن الائتماني، وهو ما يحقق مكاسب تنموية على المديين المتوسط، والإستراتيجي.

ورحب الميثاق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب بشكل إيجابي، ويمنح الشعب الفلسطيني حقوقًا وإمتيازات إضافية تتعلق بمشاركتهم بالأمم المتحدة.

وأشار الميثاق إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء من غالبية دول العالم منحازًا للحق، وأصحابه من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق الذين يتعرضون للظلم، والإضطهاد منذ ما يزيد على 76 عامًا، مطالبًا مجلس الأمن الدولي الإعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة، وعاصمتها القدس الشريف.

وطالب الميثاق المجتمع الدولي بممارسة الضغوطات كافة على الإحتلال؛ من أجل إيقاف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في عموم فلسطين المحتلة، وقطاع غزة خاصة، وعدم السماح لحكومة الإحتلال المتطرفة بمواصلة القتل، والتجويع، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربية.