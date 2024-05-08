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الملك يحذر من العواقب الخطيرة للعملية العسكريه الاسرائيلية البرية في رفح

منذ 43 ثانية
الملك يحذر من العواقب الخطيرة للعملية العسكريه الاسرائيلية البرية في رفح

 

وطنا اليوم- حذر جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال إتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الثلاثاء، من العواقب الخطيرة للعملية العسكرية الإسرائيلية البرية في رفح.

 

وجرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وتكثيف جهود إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع دون أية عوائق أو تأخير.

 

وجدد جلالة الملك، خلال الإتصال، إدانة المملكة للإعتداء على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى غزة عبر معبر بيت حانون من قبل مستوطنين إسرائيليين متطرفين.

 

بدوره، عبر ترودو عن قلقه من هجمات المتطرفين على قوافل المساعدات المتجهة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

كما تم التأكيد، في الإتصال، على أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.


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