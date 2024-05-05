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إطلاق تطبيق يحدد مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية في المملكة

منذ 57 ثانية
إطلاق تطبيق يحدد مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية في المملكة

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، عن إطلاق تطبيق جديد يمكن من خلاله تحديد مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية العامة المرخصة والعاملة في جميع مناطق المملكة.

ويأتي هذا الإنجاز تزامنًا مع مرور 10 سنوات على إنشاء الهيئة، وضمن إطار جهودها في تعزيز التوسع في إدامة تزويد خدمة شحن المركبات الكهربائية للمواطنين.

وقال السعايدة إن التطبيق سيوفر معلومات دقيقة وشاملة تمكّن المواطنين من إختيار محطة الشحن الملائمة لنوع مركباتهم الكهربائية ومواقع وجودها عبر خرائط Google، وتحديد عدد الشواحن داخل كل محطة سواء كانت من ذات التقنية السريعة أو البطيئة.

وأوعز لكوادر الهيئة بتنفيذ حملة رقابية مكثفة تستهدف جميع محطات الشحن المرخصة للتحقق من الإلتزام بتشغيل المحطة وتوفير الخدمة وفقًا للمعايير المطلوبة، حيث شارك رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في الحملة الرقابية التي نفذت خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ودعا السعايدة المواطنين إلى تقديم أي شكاوى أو إستفسارات حول محطات شحن المركبات الكهربائية من خلال وسائل التواصل مع مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة على الرقم: 5805025-06.


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